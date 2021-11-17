







Предприятие рассматривает возможность сохранить частный сектор в еще больших объемах, чем предполагалось ранее. Об этом рассказала главный архитектор Минска Ольга Веремей, пишет Realt.by со ссылкой на «Минск-Новости».





— Мингорисполком, скажу честно, заинтересован в сохранении частного сектора, в связи с чем проводится комплексный анализ территорий на предмет возможного сохранения усадеб с учетом градостроительных регламентов, — сказала Ольга Верамей.





На сегодняшний день в Минске более 16 тысяч усадеб общей площадью 2,4 млн. м². Они составляют около 20% жилых территорий города. Большая часть частного сектора приходится на Советский район (12%), самая маленькая — на Партизанский (2,5%) и Первомайский (2,7%).





Согласно градостроительным документам все усадьбы относятся либо к зоне сохранения, либо к зоне сноса. По словам Ольги Верамей, действующий генплан 2016 года увеличил зоны сохранения более, чем в два раза по сравнению с генпланом 2010 года.





— В Минске предусматривается сохранение порядка 1 000 га усадебных территорий, что составит две трети от такой застройки. На сохраняемых территориях расположено более 11 тыс. домовладений, это не менее 75% от всего усадебного фонда, — добавила председатель комитета. — Также по генплану предусматривается освоение новых территорий (около 100 га) под усадебную застройку в районах Ноттингем, Зеленый Бор.





К районам сохраняемой застройки относятся 14 территорий: это массивы усадеб в границах ул. Щедрина — Пригородной, Собинова — Халтурина, Столетова — Передовой, Солтыса — Холмогорской, Северный поселок, бывшая деревня Масюковщина и др. В этих зонах разрешены новые строительства, реконструкции, можно проводить капитальные и текущие ремонтные работы, которые не нарушают нормативно-правовые акты, действующие в стране.





Владельцам усадеб, которые попали в зоны сноса, разрешены перепланировка, устройство жилых мансард в габаритах существующего чердачного пространства, пристройка санузла, ванной, топочной, тепловая реабилитация жилого дома, возведение таких построек, как веранда, терраса, беседка, крыльцо, навес, устройство пандусов, подключение к инженерным сетям, линиям связи. Возможно строительство гаража площадью не более 25 кв. м, сарая (не более 15 кв. м), бани (не более 12 кв. м). Также разрешается реконструкция жилых домов и строений.