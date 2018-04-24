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Сколько платят за отопление минчане, находящиеся в базе данных не занятых в экономике

В нынешнем отопительном сезоне граждане, не занятые в экономике, получают начисление за услуги теплоснабжения по полным тарифам. Об этом во время дня информирования в контакт-центре Мингорисполкома рассказала начальник управления по начислению жилищно-коммунальных и прочих услуг филиала «Единый расчетно-справочный центр г. Минска» КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома» Юлия Агеева.



— В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.04.2018 г. № 314 люди, включенные в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивают коммунальные услуги по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание услуг. С 1 января 2019 г. это распространяется на горячее водоснабжение, с 1 мая 2021 г. — на отопление, а также газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов, — объяснила Ю. Агеева, передает «Минск-Новости».

Она также привела пример конкретной минской квартиры. В октябре в ней были зарегистрированы по месту жительства четыре человека. Двое из них — в списке граждан, не занятых в экономике. В итоге начисление платы по услуге «Теплоснабжение (отопление)» в октябре 2021 г. на двух человек выполнено по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание таких услуг.

— Расход тепловой энергии на отопление 1 м2 общей площади указанного жилого дома, предъявленный к оплате населению, в октябре составил 0,00764654 Гкал/м2. Тариф на тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, с 01.01.2021 г. составляет 107,31 рубля за 1 Гкал. Общая площадь жилого помещения — 67,8 м2. На двух трудоспособных граждан, не занятых в экономике, общая площадь, принятая для расчета, составила 33,9 м2 (67,8 м2/4 чел. · 2 чел.), а начисленная к оплате сумма — 27,82 рубля (33,9 м2 · 0,00764654 Гкал/м2 · 107,31 рубля), — привела расчеты собеседница.

Для двух остальных жильцов квартиры размер платежа оказался значительно меньше — 5,68 рубля (33,9 м2 · 0,00764654 Гкал/м2 · 21,9245 рубля).
Источник: Елена Порукова
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