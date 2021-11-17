







"Начиная с 17 ноября вводятся временные ограничения для транзитных пассажиров граждан Ирака, Сирии, Йемена, Ливана, Ливии и Афганистана для въезда на территорию Республики Беларусь через Республику Узбекистан", - заявил агентству РИА новости представитель "Узавиации".





По его словам, пишет Смартпресс, авиакомпании, выполняющие рейсы с территории Узбекистана в Беларусь, должны временно ввести ограничения по продаже авиабилетов для граждан указанных стран.





"Данное временное ограничение не применяется для владельцев дипломатических паспортов и граждан вышеуказанных стран, имеющих вид на жительство в Республике Беларусь", - добавили в агентстве.





Напомним, с 12 ноября "Белавиа" больше не перевозит граждан Ирака, Сирии, Йемена и Афганистана, вылетающих из Турции.





С 14 ноября "Белавиа" перестала возить из Дубая граждан Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии