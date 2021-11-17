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Оптовик электротоваров допустил дефолт по облигациям

Минфин сообщает о дефолте по облигациям, допущенном компанией «Удобный поставщик», которая специализируется на оптовой торговле бытовыми электротоварами.



Учредителем этой компании является ООО «Анритрейд», а депозитарием — профучастник ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ».

ООО «Удобный поставщик» не исполнило обязательства по выплате дохода по корпоративным бондам первого выпуска со сроком обращения с апреля 2021 года по апрель 2026-го.

Эмиссию облигаций компания проводила при сопровождении профучастника «ВестБизнесГруп».

Минфин приостановил обращение бумаг ООО «Удобный поставщик» с 15 ноября, пишет Оfficelife.media. Эта мера не является основанием для неисполнения эмитентом обязательств перед инвесторами, подчеркивает регулятор.

«Эмитент несет ответственность за убытки, возникшие у владельцев облигаций в связи приостановлением обращения ценных бумаг», — говорится в сообщении Минфина.

Регулятор подсказывает, что для возобновления обращения части выпуска ценных бумаг заинтересованному лицу необходимо заблаговременно обратиться в Департамент по ценным бумагам с обоснованием необходимости обращения ценных бумаг.
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