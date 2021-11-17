



В лесу Ченковского лесничества обнаружили 34 ямы-могилы глубиной от 2 до 4 метров и диаметром 4 метра и более каждая, пишет Еврорадио. Из них извлекли останки более 300 человек — как мужчин, так и женщин. На черепах есть сквозные следы от выстрелов в затылок.





Также в ямах нашла личные вещи убитых: гребни, зубные щетки, монеты, портмоне, ключи, чашки, фрагменты обуви, зеркал и т.д. Все они, по мнению экспертов Генпрокуратуры, свидетельствуют, что здесь похоронены именно мирные жители.





Раскопки на месте немецких расстрелов под Гомелем / t.me/prokuraturabelarus





Раскопки на месте немецких расстрелов под Гомелем / t.me/prokuraturabelarus