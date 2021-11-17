Витебчанин передал маршруткой в Минск $2,8 тысячи, но деньги передали не тому человеку. Вот что было дальше
В Генпрокуратуре раскрыли подробности уголовного дела о злоупотреблении доверием.
Минчанин почти случайно похитил 2850 долларов. Фото: Дмитрий Ласько
Инцидент произошел в августе 2021-го года. Житель Витебска передал маршруткой в Минск 2850 долларов США, пишет Belarus.kp.ru. Он попросил маршрутчика отдать деньги знакомому, но водитель перепутал и отдал деньги совершенно другому человеку. Вскоре историей занялась милиция. Подробности сообщили в Генпрокуратуре столицы.
Крупная сумма валютной наличности попала в руки 48-летнего минчанина, ранее неоднократно судимого. Мужчина не удержался и завладел чужими деньгами. Конверт с деньгами он присвоил, накупил еды, спиртного и других вещей.
Когда ошибка выяснилась, витебчанин обратился в милицию. Оперативники нашли завладевшего деньгами минчанина и заключили его под стражу. Раскрытое дело было передано в прокуратуру.
- В прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по части 2 статьи 209 Уголовного кодекса Беларуси (мошенничество - злоупотребление доверием, совершенное повторно - Прим.), - пояснили в пресс-службе.
Подозреваемый остается под стражей. Дело направлено в суд.
Источник: София Голуб
19:00 17/11/2021
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