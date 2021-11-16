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В Витебске выпал снег, а на Витьбе начался ледостав

16 ноября в Витебске выпал снег, а Витьба в черте города начала покрываться льдом.

В Витебске выпал снег, а на Витьбе начался ледостав. Фото Сергея Серебро

В эти сутки в областном центре постоянно держалась минусовая температура, а ночью столбик термометра опускался до -4,1 °C. Поэтому на Витьбе перед плотинами, где нет течения, пишет ННВ, поверхность воды стала покрываться льдом.

В Витебске выпал снег, а на Витьбе начался ледостав. Фото Сергея Серебро



В течение дня несколько раз начинал идти снег. В отличие от октябрьского снегопада, он сразу не таял. Правда, настоящий снежный покров так и не образовался — количество осадков было небольшим. В некоторых местах образовывался гололед.

В Витебске выпал снег, а на Витьбе начался ледостав. Фото Сергея Серебро


В ближайшие дни ожидается более теплая погода, когда ниже нуля воздух будет немного охлаждаться только ночью. Так что ожидать наступления зимы пока не стоит.
Источник: Сяржук Серабро
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