В Витебске выпал снег, а на Витьбе начался ледостав. Фото Сергея Серебро





В эти сутки в областном центре постоянно держалась минусовая температура, а ночью столбик термометра опускался до -4,1 °C. Поэтому на Витьбе перед плотинами, где нет течения, пишет ННВ, поверхность воды стала покрываться льдом.





В Витебске выпал снег, а на Витьбе начался ледостав. Фото Сергея Серебро













В течение дня несколько раз начинал идти снег. В отличие от октябрьского снегопада, он сразу не таял. Правда, настоящий снежный покров так и не образовался — количество осадков было небольшим. В некоторых местах образовывался гололед.





В Витебске выпал снег, а на Витьбе начался ледостав. Фото Сергея Серебро









В ближайшие дни ожидается более теплая погода, когда ниже нуля воздух будет немного охлаждаться только ночью. Так что ожидать наступления зимы пока не стоит.