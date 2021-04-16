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Треть проверенных стеклоомывающих жидкостей небезопасны считает Госсаннадзор Гомельской области

Госсаннадзором Гомельской области с целью недопущения реализации небезопасной продукции организован на постоянной основе контроль за стеклоомывающими жидкостями, сообщили в Гомельском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.


За октябрь текущего года территориальными центрами гигиены и эпидемиологии Гомельской области проведены надзорные мероприятия в отношении 120 торговых объектов, реализующих стеклоомывающие жидкости, на 6 объектах установлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в части несоблюдения требований к маркировке продукции, в части реализации продукции, запрещенной к ввозу, реализации, хранению, транспортировке на территории Республики Беларусь в соответствии с постановлением Минздрава от 16.04.2021 №25.

Надзорные мероприятия сопровождались отбором проб для лабораторных испытаний на содержание метанола, концентрация которого не должна превышать 0,05 объемных %, пишет Infobaza.by. В общей сложности испытаниям подвергнуто 8 образцов продукции, 3 (37,5%) из них не соответствовали гигиеническому нормативу с превышением содержания метанола до 576 раз.

Из обращения изъято 2910 л опасных жидкостей, приняты меры по недопущению их реализации в соответствии с действующим законодательством, проинформированы заинтересованные.

Метанол - это сильный кумулятивный яд, обладающий направленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы и сетчатку глаз. Может вызывать острые отравления, раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей, глаз. Длительное воздействие метанола через дыхательные пути вызывает головокружение, ухудшение зрения, боли в области сердца и печени.

Документом, подтверждающим безопасность стеклоомывающих жидкостей и разрешающим свободное обращение данной продукции на территории Республики Беларусь, является свидетельство о государственной регистрации, выданное уполномоченными органами и учреждениями в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Государственный санитарный надзор рекомендует автовладельцам приобретать стеклоомывающие жидкости только в установленных торговых местах, при покупке требовать у продавца предоставления сведений о государственной регистрации данной продукции, а также обращать внимание на информацию, указанную на потребительской таре, которая должна содержать сведения о производителе с указанием адреса, название продукции, ее назначение, состав, сроки годности, меры предосторожности.
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