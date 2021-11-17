Тысячи мигрантов из Ирака, Афганистана и Сирии, желающие попасть в ЕС, скопились на границе Беларуси и Польши. Intex-press поговорила с барановичскими водителями-международниками, которые недавно отправились в рейс, и узнала, сказался ли на них миграционный кризис и что они думают о происходящем.





Больше недели мигранты из стран Ближнего Востока фактически живут в стихийном лагере у беларуско-польской границы. Польские пограничники и военные приведены в полную боевую готовность. С 9 ноября закрыт переход «Кузница-Брузги».





«Пограничники спрашивают, не видели ли мы беженцев»

Александр Павловский родом из Барановичей, водителем-международником он работает 6 лет. В Европу Александр выехал 14 ноября через погранично-пропускной пункт «Берестовица» (белорусско-польская граница).





Основная проблема, которую, по словам Александра, уже прочувствовали все дальнобойщики, – это огромные очереди на границе, которые возникли с началом миграционного кризиса.





– Если раньше, до закрытия пограничного перехода «Брузги-Кузница», даже в самые напряженные дни очередь в сторону Польши была максимум 2,5 км, то 14 ноября я стал уже в 13-километровую очередь. Потом очередь выросла до 15 км, – рассказывает Александр. – А со стороны Польши в Беларусь еще хуже. Если самая большая очередь, в которой я когда-либо стоял в направлении Беларуси была 12 км, то сейчас, как писали мои коллеги в группах в вайбере, она была 40 км!





По словам водителя, на подъезде к польской границе мигрантов он не видел, но пограничники «на чеку».





– Они постоянно спрашивают дальнобойщиков, не видели ли беженцев. Может, они где-то есть, но я пока их не видел. Возможно, ближе к границе они и будут, – рассуждает Александр.





Каким путем будет возвращаться из Европы, дальнобойщик пока не знает. По его словам, это будет решать руководство компании, в которой он работает.





Что касается сложившейся ситуации с мигрантами, то, как считает Александр, «маловероятно, что польская сторона их пропустит».





«Не смогу заезжать домой, если придется ехать не через Польшу»

Водителем-международником Алексей Гаврилик работает четыре года. Каждый его рейс начинается с загрузки в Беларуси или в России, после чего он отправляется в Европу.





Сейчас Алексей в рейсе, выехал 12 ноября через беларуско-литовскую границу, пункт пропуска Привалка.





– Ситуация с прохождением границы в Привалках не изменилась, колейки (очереди. – Авт.) какие были, такие и есть. На границе я провел чуть больше суток, по нашим меркам – это еще очень быстро, – говорит Алексей. – На границе я не видел ни мигрантов, ни силовиков с беларуской стороны. С литовской стороны были люди в форме, но они там уже давно присутствуют.





По словам дальнобойщика, в прошлые рейсы, когда он стоял в колейках, видел, как вечером к границе приезжали несколько машин такси, привозили мигрантов. Но вот 12 ноября такого не было.





– Они, наверное, уже на Кузнице, на границе с Польшей, – предполагает Алексей.





Раньше, говорит собеседник, он всегда возвращался домой из рейсов через польские пункты пропуска. В этот раз, из-за ситуации с мигрантами, планирует ехать через Литву: и спокойнее, и очереди меньше.





Что касается ситуации на беларуско-польской границе, то, по мнению Алексея, она непременно повлияет на работу водителей-международников. Уже в принципе повлияла, так как приходится ехать другим маршрутом – через Латвию или Украину.





– Конечно, через Украину или Латвию я буду проезжать быстрее, чем через Польшу или Литву в нынешней ситуации, но в таком случае мои рейсы будут проходить в обход Беларуси. А это значит, что я не смогу заезжать домой, к родным, – поясняет он.





Алексей полагает, что разрешить возникший миграционный конфликт можно, лишь «отправив всех мигрантов домой».





«Фирме не выгодно простаивать на границе»

Житель Барановичей Дмитрий Кузьмич в рейс выехал 9 ноября, границу пересекал в пункте пропуска Видзы – это в литовском направлении.





– Я бы не сказал, что в Видзах много литовской полиции и пограничников, все работает в штатном режиме, – рассказывает Дмитрий. – Мигрантов у границы я не видел.





В Беларусь из Европы Дмитрий всегда возвращался через пункт пропуска Берестовица (белорусско-польская граница), но сейчас, маршрут придется менять.





– Из-за ситуации с мигрантами в Европу ехал через Латвию, потому что фирме не выгодно простаивать на границе. Обратно в Россию поеду также через Латвию, транзитом через Беларусь, но севернее: через Полоцк, Витебск. Соответственно, заехать домой у меня возможности уже не будет, – отмечает Дмитрий.





Ситуацию, возникшую на погранпереходе «Кузница-Брузги», и то, что граждане других государств пытаются огромной толпой прорваться через границу, водитель считает «ненормальным».





По его мнению, все это нужно как можно быстрее разрешать, возможно, даже жесткими действиями, пока ситуация еще больше не ухудшилась.