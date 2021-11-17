Профессор Майкл Руссел совместно с группой исследователей из Центра по контролю и профилактики заболеваний США огласил результаты многолетних наблюдений, касающихся рациона питания и его влияния на здоровье и красоту.

Несмотря на то, что со всех экранов и страниц печатных изданий говорят о пользе преимущественного употребления овощей, фруктов, рыбы и мяса курицы, профессор Руссел категоричен в обратном.





Он утверждает, что ни рыба, ни курица не заменят мясо, а точнее — не способны дать всех тех необходимых и незаменимых для человека элементов, которые естественным образом содержатся в мясе.

Лишение их приводит к проблемам в сердечно-сосудистой системе, к нарушениям обменных процессов, а также плохо сказывается на состоянии кожи, волос и ногтей. Да, утверждает Руссел, женщины-вегетарианки стареют быстрее.

Свои выводы профессор аргументировал данными исследования. В ходе испытания добровольцы были разделены на четыре группы, каждая из них получала свой рацион питания. Первая группа ела только растительную пищу, вторая добавляла к этой еде рыбу и курицу, третья — плюс к овощам, рыбе и птице добавляла небольшое количество красного мяса, четвертая группа ела все, что хотела.

В итоге, к контрольному сроку лучшие медицинские и внешние показатели оказались у добровольцев из третьей группы. У нее также снизился уровень холестерина в крови.