Неожиданно: ученые заявили, что женщины-вегетарианки стареют быстрее
Неожиданный поворот в споре вегетарианцев и мясоедов: ученые из США утверждают, что представительницам слабого пола вегетарианская диета если не на пользу, то точно не на красоту.
Профессор Майкл Руссел совместно с группой исследователей из Центра по контролю и профилактики заболеваний США огласил результаты многолетних наблюдений, касающихся рациона питания и его влияния на здоровье и красоту.
Несмотря на то, что со всех экранов и страниц печатных изданий говорят о пользе преимущественного употребления овощей, фруктов, рыбы и мяса курицы, профессор Руссел категоричен в обратном.
Он утверждает, что ни рыба, ни курица не заменят мясо, а точнее — не способны дать всех тех необходимых и незаменимых для человека элементов, которые естественным образом содержатся в мясе.
Лишение их приводит к проблемам в сердечно-сосудистой системе, к нарушениям обменных процессов, а также плохо сказывается на состоянии кожи, волос и ногтей. Да, утверждает Руссел, женщины-вегетарианки стареют быстрее.
Свои выводы профессор аргументировал данными исследования. В ходе испытания добровольцы были разделены на четыре группы, каждая из них получала свой рацион питания. Первая группа ела только растительную пищу, вторая добавляла к этой еде рыбу и курицу, третья — плюс к овощам, рыбе и птице добавляла небольшое количество красного мяса, четвертая группа ела все, что хотела.
В итоге, к контрольному сроку лучшие медицинские и внешние показатели оказались у добровольцев из третьей группы. У нее также снизился уровень холестерина в крови.
Источник: grodno24.com
17:44 17/11/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение