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Еще более сотни мигрантов перевезли от границы в детский лагерь

Более сотни мигрантов перевезены от границы с Польшей, сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник.


Он отметил, что сейчас эти люди размещены в детском оздоровительном лагере, расположенном недалеко от областного центра.

"Мы продолжаем работу, чтобы убедить людей, находящихся на улице, перевести их в теплые места. Они крайне неохотно покидают границу. Сегодня нам удалось перевезти 107 человек в детский лагерь", - сказал руководитель Гродненской области, посещая пункт временного размещения беженцев в транспортно-логистическом центре рядом с пунктом пропуска "Брузги".

Караник обратил внимание, что использование польской стороной водометов и токсичных веществ усугубило положение мигрантов на границе.

"После вчерашнего обострения на границе, когда использовались водометы и токсичные химические соединения, положение этих людей стало просто катастрофическим. При таких температурах мокрая одежда - это реальная опасность для здоровья и жизни человека", - приводит его слова БелТА.

Он также добавил, что в пункте размещения беженцев налажено снабжение и медсопровождение в полном объеме. Разворачиваются дополнительные площади для перемещения в тепло остающихся у линии границы и у пункта пропуска беженцев.

При этом шесть человек на утро 17 ноября оставались в больницах Гродно, один из беженцев находится на ИВЛ, сообщил Караник.

" �то касается остальных, то, как правило, это последствия переохлаждения", - отметил он. Караник также рассказал, что в большинстве случаев помощь пострадавшим была оказана амбулаторно. Зачастую были поражены глаза от воздействия химических веществ.

"Это и токсическое воздействие химических соединений, и вода, которая для людей, подвергшихся переохлаждению, губительна. Мы связываем ухудшения состояния детей с простудами, бронхитами. Это также последствия нахождения в неблагоприятных условиях и воздействия воды", - подчеркнул Караник.

У тех беженцев, которых доставляли в учреждение здравоохранения 16 ноября, коронавирус не выявлен, подчеркнул губернатор области.
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