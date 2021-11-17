



- Подавляющее число обращений касалось гололедных травм, - пояснил врач-травматолог-ортопед Андрей Ярошевич, пишет БелТА.





Также медик уточнил, что с началом зимнего сезона и выпадением осадков число пострадавших всегда возрастает в два-три раза.





Какие травмы на льду получают люди?

Это переломы предплечья и ключицы, ушибы и переломы плечевой кости, а также костей голени, повреждения связок. А также более опасные повреждения - ЧМТ, сочетающиеся с травмами и падениями, травмы у пожилых - переломы бедра и шейки бедра.





- Отягощающий фактор травматизма - алкогольное опьянение. Около 30% пострадавших - люди, попавшие к медикам в нетрезвом состоянии, и травмы у таких пациентов часто бывают тяжелее, - указал врач.





Какие есть «опасные» места в городе во время гололеда?

Внимательнее следует быть на ступеньках подъездов, подземных переходах, остановках.





- Чтобы избегать большинства гололедных травм достаточно взять в руки трость или отказаться от поклажи в руках. Возьмите тележку и катите ее за собой, если вы пожилой человек. Это гораздо удобнее и руки у вас будут свободнее, - предостерег белорусский медик.





Андрей Ярошевич еще посоветовал пенсионерам совсем не выходить из дома в период гололеда, если в этом нет острой необходимости. А если непременно нужно выйти - двигаться короткими, словно приставными шагами, выбирая удобную обувь с рифленой подошвой.





Падать тоже нужно правильно. Медики советуют, падая не опираться на конечности, стараться упасть на бок с вытянутой рукой. Также следует избегать падения на спину, так как это всегда сопряжено с ударом головы.





В Минздраве уточнили, что каждый год в Беларуси травмируются около 8000 человек. Травмы являются третьей по значимости в смертности и основной причиной в возрасте от 1 до 40 лет.