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Началось! Только в Минске с гололедными травмами за сутки обратились в больницы 45 человек

Всего за сутки 16 ноября в приемный покой РНПЦ травматологии и ортопедии в Минске обратились 45 человек с травмами.


- Подавляющее число обращений касалось гололедных травм, - пояснил врач-травматолог-ортопед Андрей Ярошевич, пишет БелТА.

Также медик уточнил, что с началом зимнего сезона и выпадением осадков число пострадавших всегда возрастает в два-три раза.

Какие травмы на льду получают люди?

Это переломы предплечья и ключицы, ушибы и переломы плечевой кости, а также костей голени, повреждения связок. А также более опасные повреждения - ЧМТ, сочетающиеся с травмами и падениями, травмы у пожилых - переломы бедра и шейки бедра.

- Отягощающий фактор травматизма - алкогольное опьянение. Около 30% пострадавших - люди, попавшие к медикам в нетрезвом состоянии, и травмы у таких пациентов часто бывают тяжелее, - указал врач.

Какие есть «опасные» места в городе во время гололеда?

Внимательнее следует быть на ступеньках подъездов, подземных переходах, остановках.

- Чтобы избегать большинства гололедных травм достаточно взять в руки трость или отказаться от поклажи в руках. Возьмите тележку и катите ее за собой, если вы пожилой человек. Это гораздо удобнее и руки у вас будут свободнее, - предостерег белорусский медик.

Андрей Ярошевич еще посоветовал пенсионерам совсем не выходить из дома в период гололеда, если в этом нет острой необходимости. А если непременно нужно выйти - двигаться короткими, словно приставными шагами, выбирая удобную обувь с рифленой подошвой.

Падать тоже нужно правильно. Медики советуют, падая не опираться на конечности, стараться упасть на бок с вытянутой рукой. Также следует избегать падения на спину, так как это всегда сопряжено с ударом головы.

В Минздраве уточнили, что каждый год в Беларуси травмируются около 8000 человек. Травмы являются третьей по значимости в смертности и основной причиной в возрасте от 1 до 40 лет.
Источник: belarus.kp.ru
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