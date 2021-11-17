+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

«Сотворит чудо оздоровления нации». Архиепископ Кондрусевич - о кризисе на границе и в стране

Заслуженный иерарх попросил Божью Мать взять на руки наше Отечество



В воспоминание Матери Божьей Остробрамской, 16 ноября, архиепископ эмерит Тадеуш Кондрусевич возглавил служение святой Мессы в костеле святого Симеона и святой Елены в Минске (Красный костел). Приход вел прямую трансляцию. В конце проповеди заслуженный иерарх отметил:

- В сложное время нашей истории, дорогие братья и сестры, попросим Божью Матерь Остробрамскую опеки над нами. Мария, в это сложное время, которое переживаем мы все, и общественно-политический кризис, и этот кризис на белорусско-польской границе, - возьми на руки нас, возьми на руки наше Отечество! И принеси его к своему Сыну. А Он сотворит чудо исцеления нашей нации, чтобы мы были единым народом, чтобы мы были теми, которые соглашаются с Божьей волей, чтобы мы были теми, кто строит свою жизнь на принципах Евангелия, во славу Бога и во спасение людей.


Икона Матери Божьей Остробрамской чествуется в Вильнюсе как Матерь Милосердия. Это большая святыня трех народов: литовского, белорусского и польского. Культ чудотворной иконы из Острой Брамы до сих пор широко распространен на белорусских землях, особенно на тех, которые раньше входили в состав прежней Виленской архиепархии.
Katolik.life
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]