







В воспоминание Матери Божьей Остробрамской, 16 ноября, архиепископ эмерит Тадеуш Кондрусевич возглавил служение святой Мессы в костеле святого Симеона и святой Елены в Минске (Красный костел). Приход вел прямую трансляцию. В конце проповеди заслуженный иерарх отметил:





- В сложное время нашей истории, дорогие братья и сестры, попросим Божью Матерь Остробрамскую опеки над нами. Мария, в это сложное время, которое переживаем мы все, и общественно-политический кризис, и этот кризис на белорусско-польской границе, - возьми на руки нас, возьми на руки наше Отечество! И принеси его к своему Сыну. А Он сотворит чудо исцеления нашей нации, чтобы мы были единым народом, чтобы мы были теми, которые соглашаются с Божьей волей, чтобы мы были теми, кто строит свою жизнь на принципах Евангелия, во славу Бога и во спасение людей.









Икона Матери Божьей Остробрамской чествуется в Вильнюсе как Матерь Милосердия. Это большая святыня трех народов: литовского, белорусского и польского. Культ чудотворной иконы из Острой Брамы до сих пор широко распространен на белорусских землях, особенно на тех, которые раньше входили в состав прежней Виленской архиепархии.



