Умер генерал Лопатик - когда-то именно он рассказал об "эскадронах смерти"

От последствий COVID-19 умер милицейский генерал Николай Лопатик. Именно он 20 лет назад рассказал в своем рапорте о действовавших в Беларуси "эскадронах смерти". На то время Лопатик возглавлял криминальную милицию в МВД.