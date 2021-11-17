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Умер генерал Лопатик - когда-то именно он рассказал об "эскадронах смерти"

От последствий COVID-19 умер милицейский генерал Николай Лопатик. Именно он 20 лет назад рассказал в своем рапорте о действовавших в Беларуси "эскадронах смерти". На то время Лопатик возглавлял криминальную милицию в МВД.

Из того документа стало известно, что перед исчезновениями оппонентов Лукашенко спецназовец Дмитрий Павличенко получал в СИЗО №1 пистолет, из которого расстреливали приговоренных к высшей мере.

"Потом Лопатика быстро отправили в отставку, но оставили в живых. И до вчерашнего дня он тихо жил за высоким забором дачи в полном молчании. Еще один человек, который знал все, ушел. Покойтесь с миром генерал. И все-таки зря вы тогда дали обет молчания. Впрочем, сейчас это уже не имеет значения", — написала в Фейсбуке журналистка Ирина Халип.
Источник: euroradio.fm
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