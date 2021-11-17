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Дело Павла Белоуса отправили на «доработку»

Сегодня состоялся суд над задержанным два дня назад основателем Symbal.by Павлом Белоусом.






Как сообщают правозащитники, Белоуса обвиняют по двум статьям КоАП: 19.11 (распространение экстремистских материалов) и 19.12 (незаконное изготовление и/или распространение методик или других материалов о способах изготовления взрывных устройств и взрывчатых веществ).

Дело Павла отправили в РУВД на доработку.

По предварительной информации, его задержали за то, что он пересылал на почте книгу «Белорусская национальная идея», которую власти признали экстремистской.
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