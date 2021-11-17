Дело Павла Белоуса отправили на «доработку»
Сегодня состоялся суд над задержанным два дня назад основателем Symbal.by Павлом Белоусом.
Как сообщают правозащитники, Белоуса обвиняют по двум статьям КоАП: 19.11 (распространение экстремистских материалов) и 19.12 (незаконное изготовление и/или распространение методик или других материалов о способах изготовления взрывных устройств и взрывчатых веществ).
Дело Павла отправили в РУВД на доработку.
По предварительной информации, его задержали за то, что он пересылал на почте книгу «Белорусская национальная идея», которую власти признали экстремистской.
16:23 17/11/2021
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