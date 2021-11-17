Симптомы коронавируса во время четвертой волны изменились. Об этом рассказала доктор медицинских наук Людмила Макарина-Кибак.

По ее словам, во время первой волны COVID-19 чаще всего потеря обоняния наблюдалась вместе с высокой температурой. И это сочетание явно говорило о том, что у пациента коронавирус.





Теперь же в основном у пациентов встречается коронавирусная пневмония, в то время как потеря вкуса и обоняния проявляется у гораздо меньшего количества людей.

– Чаще всего отсутствие запахов и вкусов – это не повод для серьезного беспокойства, – добавила медик.

Она также рассказала, как можно восстановить обоняние. У некоторых пациентов оно может пропасть даже на год.

Специалист отметила, что пациентам выписывают спреи для носа и гормональные препараты. В некоторых случаях терапию подбирают индивидуально. Если эта функция после такого лечения не восстанавливается, то переболевшим коронавирусом назначают тренировку обоняния.



