+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Названы симптомы, которые больше не указывают на заражение коронавирусом

Во время первой волны COVID-19 чаще всего потеря обоняния наблюдалась вместе с высокой температурой.

 
 
Симптомы коронавируса во время четвертой волны изменились. Об этом рассказала доктор медицинских наук Людмила Макарина-Кибак.
 
По ее словам, во время первой волны COVID-19 чаще всего потеря обоняния наблюдалась вместе с высокой температурой. И это сочетание явно говорило о том, что у пациента коронавирус. 

Теперь же в основном у пациентов встречается коронавирусная пневмония, в то время как потеря вкуса и обоняния проявляется у гораздо меньшего количества людей.
 
– Чаще всего отсутствие запахов и вкусов – это не повод для серьезного беспокойства, – добавила медик.
 
Она также рассказала, как можно восстановить обоняние. У некоторых пациентов оно может пропасть даже на год.
 
Специалист отметила, что пациентам выписывают спреи для носа и гормональные препараты. В некоторых случаях терапию подбирают индивидуально. Если эта функция после такого лечения не восстанавливается, то переболевшим коронавирусом назначают тренировку обоняния.
 
Blizko.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]