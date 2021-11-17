Таким образом будут бороться с ботами, которые используют для массовых подписок, лайков и комментариев, сообщила компания в Twitter.





Проверку с видеоселфи планировали в 2020 году, но отложили из-за технических препятствий.





Пользователю придется подтверждать личность, если на его странице увидят подозрительную активность. Это может быть большое количество лайков или подписок за короткое время.





Соцсеть не использует технологию распознавания лиц. Файлы видео будут просматривать только реальные люди. Видео будут храниться в течение 30 дней.