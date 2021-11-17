Глава российского Совбеза высказал мнение о причине появления новых инфекционных болезней
Устойчивая тенденция к появлению новых инфекционных болезней и пандемий стала следствием опасных экспериментов с вирусами, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Сегодня биологические риски обусловливаются событиями, связанными в первую очередь с деятельностью человека. Это опасные эксперименты с вирусами и патогенами на потенциально опасных биологических объектах и развитие генной инженерии, в том числе синтетической биологии, позволяющей играть геномом в преступных целях", - заявил Патрушев, выступая в среду на ежегодной встрече секретарей совбезов стран СНГ в Москве.
Его слова приводит пресс-служба аппарата СБ РФ.
"Следствием этого процесса является устойчивая тенденция к появлению новых инфекционных болезней и пандемий", - псчитает Патрушев.
Источник: ria.ru
14:12 17/11/2021
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