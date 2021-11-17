



"Сегодня биологические риски обусловливаются событиями, связанными в первую очередь с деятельностью человека. Это опасные эксперименты с вирусами и патогенами на потенциально опасных биологических объектах и развитие генной инженерии, в том числе синтетической биологии, позволяющей играть геномом в преступных целях", - заявил Патрушев, выступая в среду на ежегодной встрече секретарей совбезов стран СНГ в Москве.





Его слова приводит пресс-служба аппарата СБ РФ.





"Следствием этого процесса является устойчивая тенденция к появлению новых инфекционных болезней и пандемий", - псчитает Патрушев.