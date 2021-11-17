Таблетка от коронавируса. Что известно о препарате, который разработала Pfizer
В начале ноября о невероятных результатах исследований паксловида писали крупнейшие мировые СМИ — неожиданно высокая эффективность лекарства позволила прекратить его испытания досрочно.
В России начались клинические испытания нового препарата против COVID-19 от компании Pfizer. Подробности — в материале «Сноба»
Что такое паксловид?
Паксловид — препарат на основе двух действующих веществ: ингибиторов протеазы (они подавляют фермент, который расщепляет связи между аминокислотами в белках) и антиретровирусного ритонавира (применяют при терапии ВИЧ и СПИД, а в это лекарство его добавили, чтобы поддерживать высокую концентрацию ингибиторов в крови как можно дольше). В инструкции к препарату говорится, что он активно противостоит разным вариантам коронавируса, в том числе дельте, гамме и мю.
Это первая таблетка от коронавируса?
Нет, первой в мире таблеткой от COVID-19 считается молнупиравир — ее разработала американская фармацевтическая компания Merck. Теперь «прорывное лекарство» стали сравнивать с паксловидом.
Как эти препараты работают?
Когда человек заражается COVID-19, в его организме начинают синтезироваться два белка — именно они помогают вирусу размножаться. Среди функциональных фрагментов этих белков есть РНК-полимераза, она дублирует вирусный геном.
Препарат молнупиравир компании Merck, испытания которого успешно завершились месяц назад, блокирует именно ее. А паксловид — протеазу: если блокировка происходит, белки, размножающие клетки вируса, не активизируются.
Именно из-за того что препарат Merck по сути вмешивается в генетический код вируса, в его испытаниях не участвовали беременные женщины — разработчики говорили о потенциальных рисках врожденных дефектов. У паксловида, который работает по другому принципу, таких ограничений не было.
В день, когда Pfizer объявила о том, какой препарат разрабатывает, акции компании поднялись на 11%, акции Merck упали на 9%.
Разработчики паксловида настаивают, что таблетки — не замена вакцине и что сдавать тест на COVID-19 нужно сразу же после появления первых симптомов, только тогда паксловид принесет максимальную пользу.
Как проходили исследования препарата?
Клинические испытания паксловида проводились методом плацебо-контролируемого исследования: пациентов случайным образом разделили на две группы, одной в течение пяти дней каждые 12 часов врачи давали лекарство, другой — плацебо.
Участниками исследований могли стать только невакцинированные, которые заразились не раньше, чем за пять дней до начала испытаний (причем болеть человек должен был в легкой или средней форме). Кроме того, у добровольцев были один или несколько «факторов риска»:
возраст 60+
сахарный диабет
ожирение
статус курильщика
хронические заболевания почек
хронические болезни легких
онкологическое заболевание в активной фазе
Вариантов исследования было два: в одном — пациенты начинали принимать таблетки на третий день после первых симптомов заболевания, во втором — на пятый.
Изначально разработчики планировали испытать паксловид на трех тысячах человек, но уже в середине исследования независимая группа ученых пришла к выводу, что собранных данных достаточно, чтобы прекратить испытания досрочно и начать регистрацию препарата.
Не дожидаясь одобрения FDA (американского управления по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов), компания вложила в производство таблеток 1 миллиард долларов.
Насколько паксловид эффективен?
Среди тех, кто начал принимать препарат через три дня после заражения, госпитализировали трех человек из 389 (0,8%) — все они остались живы. Среди принимавших плацебо госпитализировали 27 человек из 385 (7%) — семь из них умерли. Риск госпитализации при раннем приеме паксловида снижается примерно на 89%.
В группе, начавшей принимать препарат на пятый день, госпитализировали шесть пациентов из 607 (1%) — случаев смерти при этом не было. Из 612 человек, принимавших плацебо, госпитализировали 41 (6,7%) — десять из них умерли.
Эффективность препарата при относительно позднем начале лечения — 85,2%. Для сравнения: этот же показатель у молнупиравира — 50%.
12 ноября клинические испытания паксловида стартовали в России, они продлятся до марта 2023 года. Участвовать в исследованиях могут только те, кто контактировал с людьми, заразившимися COVID-19.
Подобные испытания сейчас проводятся параллельно сразу в нескольких странах. Если местные власти одобрят препарат, то компания выведет его на рынки всех этих государств.
Паксловид безопасен?
В краткосрочной перспективе у препарата нет никаких серьезных побочных эффектов. Незначительные (какие именно, не уточняется) — были у 19% пациентов, принимавших паксловид, и у 21%, принимавших плацебо.
В отличие от молнупиравира, который встраивается в РНК COVID-19 и в теории может вызвать мутации генома, паксловид на ДНК и РНК никак не влияет. При этом протеазы, которые есть в организме человека, совсем не похожи на протеазы вируса, поэтому компоненты лекарства их, по предварительным исследованиям, «не перепутают».
Сколько будут стоить таблетки?
Для стран с высоким уровнем дохода цена паксловида будет приблизительно такой же, как у Merck, — 700 долларов за пятидневный курс, об этом сообщил генеральный директор Pfizer Альберт Бурла.
Для стран с низкими доходами цена будет такой, чтобы «препятствий для доступа к лекарству» не было.
К концу года Pfizer планирует произвести более 180 тысяч доз препарата, а в 2022 году выпустить до 50 миллионов доз, пишет snob
Pfizer разрешила другим компаниям производить свои таблетки против COVID-19
Производитель лекарств Pfizer Inc. подписал соглашение с группой, поддерживаемой ООН, чтобы позволить другим компаниям изготавливать свои экспериментальные таблетки против COVID-19.
Такой шаг может сделать лечение доступным для более чем половины населения мира, пишет УНИАН со ссылкой на ABC News.
Компания заявила, что предоставит лицензию на противовирусные таблетки Женевскому патентному пулу лекарственных средств. Это позволит компаниям производить таблетки для использования в 95 странах, что составляет около 53% населения мира.
"Очень важно, что мы сможем предоставить доступ к лекарству, которое кажется эффективным и только что было разработано, более чем 4 миллиардам человек", - отметил глава отдела политики Патентного пула Эстебан Бурроне.
По его оценкам, другие компании смогут начать производство таблеток в течение нескольких месяцев.
По условиям соглашения, Pfizer не будет получать лицензионные отчисления за продажи в странах с низким уровнем дохода и откажется от таких финансовых поступлений от продаж во всех странах, на которые распространяется соглашение, пока COVID-19 создает чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.
12:36 17/11/2021
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