Акция памяти Павла Шеремета пройдет в Киеве
Акцию памяти Павла Шеремета проведут в Киеве белорусские и украинские журналисты
Белорусские и украинские журналисты проведут акцию памяти Павла Шеремета в Киеве.
28 ноября журналисту и основателю сайта "Белорусский партизан" Павлу Шеремету исполнилось бы 50 лет. В этот день журналисты соберутся на месте убийства Павла на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве.
Цель акции — зажечь свечи и вспомнить "выдающегося коллегу, которым гордится и кого берёт в пример журналистское сообщество двух стран", отмечается в сообщении.
Акция не будет политической. Она начнется 28 ноября в 17.00 возле памятника Павлу Шеремету в Киеве.
Павел Шеремет погиб в Киеве 20 июля 2016 года — его автомобиль был взорван. В декабре 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в присутствии президента Владимира Зеленского заявил о раскрытии дела. Подозреваемыми была названа группа лиц.
11:47 17/11/2021
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