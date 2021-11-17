



Алексею 36 лет. Он индивидуальный предприниматель, работает в Ганцевичах и в Минске. В предыдущие волны пандемии ганцевчанин не болел. Но постоянные контакты с клиентами – это всегда риск подхватить коронавирус. Поэтому он, насколько возможно, старался соблюдать масочный режим.





«В общественных местах постоянно надевал маску. А вот руки обрабатывать не всегда получалось. Возможно поэтому где-то неудачно потрогал лицо и в результате подхватил «корону», – пояснил ганцевчанин.





Вечером в пятницу, 1 октября мужчина почувствовал, что с ним что-то не то. В это время он находился в Минске.





«Поднялась температура и чувствовалась слабость. Поэтому на следующий день я с самого утра поехал в больницу, – рассказал Алексей.





Несмотря на то, что это была суббота, за полчаса до открытия «ковидной» приемной в очереди был 12-м. Поэтому пришлось до своего приема ждать два часа.





«У меня взяли мазок и измерили температуру. Сказали: «Ждите», – пояснил мужчина.





Алексею назначили постельный режим. А во вторник врачи перезвонили и «обрадовали» – коронавирус!





«ЧУВСТВОВАЛ СЕБЯ КАК 90-ЛЕТНИЙ ДЕД»





Уже на пятый день болезни у ганцевчанина пропал не только запах, но и вкус.





«Запахи еще ладно, ты вроде как фантомно, по памяти их помнишь, а вот вкус – это серьезнее. Ешь какую-то безвкусную массу. Только, наверное, чуть-чуть соль чувствовал, ну и горячее-холодное», – рассказал Алексей.





По словам ганцевчанина, за все 10 дней, которые он пролежал, он ни разу не кашлянул и не чихнул. У него лишь прыгала температура и была сильная головная боль. Сбивать температуру антибиотиками врачи ему запретили.





«С самого утра температуры не было, в 10 утра – уже 37, к обеду – 35, а к вечеру она поднималась до 39. Голова болела так, что глазам было больно. Смотреть телевизор или читать было невозможно. Даже по телефону старался не разговаривать. Просто не было на это сил», – рассказал ганцевчанин.





За первую неделю болезни он похудел на 8 килограммов:





«Несколько дней просто ничего не ел. Еда даже силой не лезла. Просто лежал, словно «выключенный».





По словам Алексея, уже на десятый день болезни у него наблюдался невроз, паника и безразличие ко всему.





«Я в свои 36 чувствовал себя 90-летним дедом. Руки тряслись, мозги «подгорали». Сейчас почти не помню даже, с кем разговаривал по телефону и о чем», – рассказал мужчина.





Пришлось вызвать скорую. Но, по его словам, приехали не врачи, а интерны. Это он понял по их внешнему виду и общению.





«Я как раз болел в самый пик 4-й волны. Поэтому врачей в Минске на всех заболевших не хватало», – пояснил он.





Интерны, обследовав Алексея, разрешили ему уже выходить на улицу. Однако рекомендовали все же еще не выходить на работу, а по возможности соблюдать постельный режим. С этого периода мужчина стал принимать антибиотики, чтобы сбить температуру.





ПОСЛЕ БОЛЕЗНИ ДО СИХ ПОР ЕСТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ





«Не знаю, сколько еще пролежал бы, но как начал пить антибиотики, то почувствовал, что пошел процесс на улучшение», – пояснил Алексей.





До выздоровления ему понадобилась еще неделя. В последние дни, когда температура была пониженной, Алексей не чувствовал ни холода, ни жара.





«Даже когда пот по спине ручьем тек, не чувствовал его», – пояснил он.





После того, как мужчина окончательно переболел, он ощущает последствия. И чтобы полностью восстановиться, ему понадобится много времени.





«Сейчас пью витамины, сок клюквенный в больших объемах. Как батарейка, заряжаюсь понемногу».





Иногда у Алексея бывают панические атаки. Поэтому ему приходится принимать и успокоительные.





«У матери моего знакомого после болезни на протяжении месяца наблюдались такие панические атаки, что приходилось даже вызывать скорую, чтобы медики сделали укол», – рассказал Алексей.





«ПРИВИЛСЯ БЫ ВСЕМИ ПРИВИВКАМИ»





Врачи сказали Алексею, что сразу после болезни прививаться смысла нет, так как в организме есть антитела.





«Посоветовали привиться после Нового года или ближе к весне, – пояснил ганцевчанин. – Но я лучше бы сейчас все прививки сделал. Потому что второй раз переживать то, что со мной было, не хочу».





По его словам, если бы в процессе болезни у него было воспаление легких, то мог бы и не выкарабкаться...