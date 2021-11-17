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Чемоданова возглавила Минскую городскую организацию ОО «Белорусский союз женщин»

Начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского городского исполнительного комитета Ольга Чемоданова избрана председателем Минской городской организации ОО «БСЖ».

Об этом сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
Изменения в структуре организации и кадровые вопросы были рассмотрены на заседании правления Минской городской организации «Белорусский союз женщин». Жанна Романович заняла должность советника в правлении ОО «БСЖ».


«Главное — сохранять и преумножать традиции МГО БСЖ, активно участвовать в общественно-политической жизни столицы и Беларуси. Каждое глобальное дело решается только путем конкретных дел, сделанных ответственно и с любовью, во благо людей, родного Минска, страны!» — отмечается в заявлении организации.
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