Об этом сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Изменения в структуре организации и кадровые вопросы были рассмотрены на заседании правления Минской городской организации «Белорусский союз женщин». Жанна Романович заняла должность советника в правлении ОО «БСЖ».









«Главное — сохранять и преумножать традиции МГО БСЖ, активно участвовать в общественно-политической жизни столицы и Беларуси. Каждое глобальное дело решается только путем конкретных дел, сделанных ответственно и с любовью, во благо людей, родного Минска, страны!» — отмечается в заявлении организации.







