Мемы пандемии: 17 ноября - предположительно день рождения COVID-19. Где мы не там свернули?
В этот день 55-летний житель Хубэя обратился к врачу с симптомами нового заболевания. Пандемия знаменита в том числе и своими мемами.
Исследователи из США даже пришли к выводу, что просмотр мемов помогают людям снизить уровень стресса во время пандемии.
Смартпресс, чтобы снизить тревожность, решил вспомнить первые мемы пандемии. Те самые - про гречку и туалетную бумагу! Сейчас они вызывают почти слёзы своей наивностью…
А как мы представляли конец локдауна, как вырвемся после пандемии и пустимся во все тяжкие? А как до изнеможения гуляли с собакой или мусорным пакетом? Как боялись друг друга? А помните первую удаленку, первые зумы в трусах и галстуках?
Как мы научились жить, дружить, любить по скайпу, ну и немного работать.
Конечно, в разных странах были свои особенности, но никогда еще люди не понимали так хорошо шутки с других континентов.
Итак, часть первая: дефицит и неверие в вирус. Дефицит масок, гречки и туалетной бумаги. И первые попытки соблюдать дистанцию. Мы просим прощения за некоторые вульгаризмы, но из песни, как говорится, слов не выкинешь.
09:35 17/11/2021
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