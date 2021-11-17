Исследователи из США даже пришли к выводу, что просмотр мемов помогают людям снизить уровень стресса во время пандемии.





Смартпресс , чтобы снизить тревожность, решил вспомнить первые мемы пандемии. Те самые - про гречку и туалетную бумагу! Сейчас они вызывают почти слёзы своей наивностью…









А как мы представляли конец локдауна, как вырвемся после пандемии и пустимся во все тяжкие? А как до изнеможения гуляли с собакой или мусорным пакетом? Как боялись друг друга? А помните первую удаленку, первые зумы в трусах и галстуках?

Как мы научились жить, дружить, любить по скайпу, ну и немного работать.









Конечно, в разных странах были свои особенности, но никогда еще люди не понимали так хорошо шутки с других континентов.









Итак, часть первая: дефицит и неверие в вирус. Дефицит масок, гречки и туалетной бумаги. И первые попытки соблюдать дистанцию. Мы просим прощения за некоторые вульгаризмы, но из песни, как говорится, слов не выкинешь.