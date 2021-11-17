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Фильм режиссера Оливера Стоуна про экс-президента Казахстана покажут в Минске

Новый документальный фильм Оливера Стоуна "Qazaq. История золотого человека" про первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева покажут в Минске, сообщают "Минск-Новости". Европейская премьера фильма прошла 20 октября на Римском кинофестивале.

Стоун - автор культового голивудского фильма "Взвод", выступил исполнительным продюсером ленты и интервьюером. Назарбаев поделился с ним воспоминаниями в том числе о своем детстве и юности, распаде Советского Союза и первых годах независимости Казахстана.


Специальный кинопоказ состоится 24 ноября в кинотеатре "Москва". Затем картину Стоуна покажут во Франции, Германии, Узбекистане, ОАЭ, Китае и Японии.
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