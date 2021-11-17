Стоун - автор культового голивудского фильма "Взвод", выступил исполнительным продюсером ленты и интервьюером. Назарбаев поделился с ним воспоминаниями в том числе о своем детстве и юности, распаде Советского Союза и первых годах независимости Казахстана.









Специальный кинопоказ состоится 24 ноября в кинотеатре "Москва". Затем картину Стоуна покажут во Франции, Германии, Узбекистане, ОАЭ, Китае и Японии.