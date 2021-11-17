Всех вакцинированных граждан делят на три группы, пишет officelife.media





Первая — лица от 18 до 25 лет. Это студенты, курсанты и прочие учащиеся, а также переболевшие COVID-19. Бустерная прививка им положена через полгода после первой вакцинации. Ревакцинация проводится через год. Ее можно делать и «Спутником Лайт», и «Спутником V», и SINOPHARM (иные вакцины в Беларуси пока не используют).





Вторая группа — другие лица старше 18 лет. В том числе с ослабленным иммунитетом. Сюда же относят принимающих иммуносупрессивную терапию, медработников, соцработников и др. Для них действует такая же схема, как и для первой группы.





Третья группа — те, кто вакцинировался, но не получил бустерной дозы. Им можно ревакцинироваться через год.





Ранее Минздрав не исключал, что для бустерных прививок можно использовать и китайскую вакцину.