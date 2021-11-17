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В Беларуси бустерные прививки будут делать только «Спутником лайт»

Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало разъяснения по поводу бустерных прививок и повторной вакцинации от COVID-19. Пока в стране для бустера будут использовать только «Спутник Лайт».

Всех вакцинированных граждан делят на три группы, пишет officelife.media

Первая — лица от 18 до 25 лет. Это студенты, курсанты и прочие учащиеся, а также переболевшие COVID-19. Бустерная прививка им положена через полгода после первой вакцинации. Ревакцинация проводится через год. Ее можно делать и «Спутником Лайт», и «Спутником V», и SINOPHARM (иные вакцины в Беларуси пока не используют).

Вторая группа — другие лица старше 18 лет. В том числе с ослабленным иммунитетом. Сюда же относят принимающих иммуносупрессивную терапию, медработников, соцработников и др. Для них действует такая же схема, как и для первой группы.

Третья группа — те, кто вакцинировался, но не получил бустерной дозы. Им можно ревакцинироваться через год.

Ранее Минздрав не исключал, что для бустерных прививок можно использовать и китайскую вакцину.
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