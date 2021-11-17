Штамм Дельта стал доминирующим в мире

Штамм коронавируса Дельта составляет 99% от всех случаев заболеваемости и стал доминирующим по всему миру. Об этом сообщает CNBC.





Об этом заявила технический руководитель Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.





По ее словам, штамм коронавируса Дельта составляет 99% случаев заражения COVID-19 во всем мире, что делает его самым распространенным. Практически все до 900 тысяч случаев коронавируса, зафиксированные за последние 60 дней во всем мире, вызваны штаммом Дельта.





«Дельта действительно доминирует… И есть два интересных варианта — Мю и Лямбда, которые мы также отслеживаем, но опять же, когда присутствует Дельта, то Дельта берет верх», — сообщила Ван Керкхове.





Она отметила, что в Европе возросла смертность от коронавируса, а в мире последние четыре недели подряд число случаев COVID-19 увеличивалось.



