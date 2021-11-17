Умер Сергей Филимонов - знаток кино и автор телепрограммы «Видимо-невидимо»

Из-за загруженности больниц тело родственникам отдадут только в пятницу, дату и место прощания и похорон назовут позже, сообщил в Фейсбуке Сергей Будкин.