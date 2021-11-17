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Умер Сергей Филимонов - знаток кино и автор телепрограммы «Видимо-невидимо»

Из-за загруженности больниц тело родственникам отдадут только в пятницу, дату и место прощания и похорон назовут позже, сообщил в Фейсбуке Сергей Будкин.

Сергей Филимонов в 1981 году окончил исторический факультет БГУ. Сергей известен как ведущий культовой передачи о культуре «Видимо-невидимо».Программа появилась на БТ в 1992 году. В ней рассказывалось о мировом шоу-бизнесе, новинках кино, музыки, артистах. С 2012 года программа выходила на телеканале, признанном экстремистским, пишет Nashaniva.com
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