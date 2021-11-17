+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Чистилище…

Начну с вопроса, который, возможно, покажется некорректным, даже бессердечным: почему не судят художника Алеся Пушкина?

Чистилище…
Но не спешите, уважаемые читатели, с выводом. Моя мысль проста и предельно рациональна: в колонии, где ему, может быть, уготовано провести какой-то срок, отбывать наказание намного легче, чем сидеть в Жодинском СИЗО, в котором седьмой месяц удерживается художник. На мой взгляд, давно можно было подготовить документы для суда, раз уж дело приняло такой жесткий оборот. Что за волокита? Ведь карательная машина в государстве работает на полном ходу, усилены буквально все ее отряды, пишет Народная воля. И персона Алеся Пушкина властям давно известна. Он – кость в горле. Бывало, перед значительными политическими мероприятиями для вящей бдительности его прятали за решетку «профилактически», на всякий случай, даже если в тот конкретный период и не было за что.

Ну, а в этом году Пушкин высказался достаточно громогласно: в одной из галерей Гродно выставил свою картину, содержание которой, по мнению кое-кого, может квалифицироваться как пропаганда нацизма.

Возбуждено уголовное дело, но обвинение должен вынести суд. Когда же он состоится? Да, закон дает право полтора года вести следствие, но в данном случае разве необходимо столько времени? Ведь Пушкин подозревается не в убийстве (не дай Бог), когда нужно найти и опросить десятки свидетелей, провести следственный эксперимент, сидеть и ломать голову над мотивом и доказательной базой. Здесь расстановка достаточно проста: есть картина, и есть ее автор. Никого искать не надо. А бумаги с экспертным м� �нием историков из Академии наук наверняка уже лежат у кого надо в кабинете. А если позиция специалистов в области искусства оправдывает художника – тогда не тяните время, выпускайте его на волю.

Нет же, следствие опять продлило срок нахождения под стражей гражданина Пушкина аж до 30 января… Что в свою очередь означает продление очень скверных условий содержания, чисто физических страданий человека, его невзгод. У нас СИЗО, по рассказам очевидцев, – это маленькое душное пространство камеры, неимоверная скученность, недостаток кислорода, элементарных средств гигиены (туалет за шторкой – это же средневековье!), невозможность полноценных прогулок, свиданий с близкими. И главное – отсутствие ежедневной занятости, работы, полезного труда. На мой взгляд, безделье – настоящая пытка для задержанных. А ее продлевают и продлевают. Чистилище…

Не буду публично обсуждать картину Пушкина – я не изучала документы, относящиеся к персоне, изображенной на портрете. В открытом доступе их, кажется, и нет. В том числе поэтому жду суда, на котором должны прозвучать конкретные исторические факты и доказательства. Надеюсь, не подтасованные под сегодняшний политический момент. Хотя возможно ли это? Сколько раз за одну человеческую жизнь менялись наши оценки и приоритеты! Вот дворянский сын Иван Пулихов. Несмотря на происхождение, он много десятилетий был чистым образцом, героем-революционером. Теперь же никто не отрицает, что Пулихов – террорист, подпольщик, государственный преступник. Он, попросту говоря, убийца. Но его фотографии тем не менее свободно открываются в интернете, биографию может прочесть каждый, могила его на минском мемориальном кладбище содержится в достойнейшем виде и даже одна из улиц Минска носит его имя.

И я вот думаю: если бы Пушкин написал и выставил в галерее портрет террориста Пулихова, никто и бровью не повел бы. Исторический персонаж! Разве только художник под гробовое молчание бывших единомышленников переместился бы из одного политического лагеря в другой. Наверное, кто-то перестал бы здороваться с Пушкиным, но, возможно, кто-то, напротив, сказал бы, что художник, как и писатель, не судья и не пророк. Он имеет право мыслить, страдать и задавать обществу и самому себе волнующие его вопросы. Возможно, неудобные, невпопад, опережая время или отстав от него. Но за неудобные вопросы нельзя человека бросать в тюрьму. Тем более без суда томить его за решеткой месяц за месяцем.

Следствие считает, что Пушкин написал портрет человека, который был пособником нацизма. Да, нацизму раз и навсегда вынесен приговор. Это абсолютное зло. Тем не менее к рядовым людям, попавшим в жернова Второй мировой войны, я в любом случае относилась бы по-христиански, сострадательно. Особенно теперь, по прошествии почти 80 лет. Главари давно наказаны. А рядовые – это люди подневольные. Заблудшие, растерявшиеся… Обиженные. Оболваненные. И главное – они давно в могиле. Они смертью расплатились за свои грехи, вольные или невольные. Кстати, на нашей территории есть немало военных захоронений солдат вермахта. Мы не ровняем их могилы бульдозерами, мы примирились с погребением останков врагов на нашей земле – пусть и им она будет пухом. Мы, победители, великодушны к побежденным. А как иначе жить? Хотя, конечно, никогда не забудем всё зло, принесенное на нашу землю.

Ну, а судить художников за картины – это как арестовывать певчих птиц. Вы представляете мир без певчих птиц? Загробная тишина…
Елена Молочко
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]