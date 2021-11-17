Сегодня ожидается дождь и мокрый снег

Синоптики предупредили, что к четвергу погода испортится – ожидается дождь и мокрый снег.

Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на среду 17 ноября из-за туманов, сообщает sputnik.by во вторник со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Погодные условия в стране в ближайшие сутки будет определять область повышенного атмосферного давления.

"В среду местами по республике ожидается туман", – говорится в сообщении Белгидромета.





Фото Владимира Степана, Фейсбук





Там также отмечается, что в связи с этим выпущено погодное предупреждение – желтый (второй) уровень опасности.





По информации центра, ночью 17 ноября температура воздуха составит от –4 до +1°С, а при прояснениях – от –5 до –8°С. Днем ожидается от –1 до +4°С, теплее всего будет на юго-западе Беларуси – до +6°С.

В следующие двое суток – 18 и 19 ноября – в республику начнут поступать атмосферные фронты из Западной Европы. Прогнозируются небольшие осадки – дождь и мокрый снег, но дневные температуры будут выше ноля – до +7..8°С.