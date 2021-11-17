+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Сегодня ожидается дождь и мокрый снег

Штормпредупреждение объявлено в Беларуси на среду

Синоптики предупредили, что к четвергу погода испортится – ожидается дождь и мокрый снег.
Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на среду 17 ноября из-за туманов, сообщает sputnik.by во вторник со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Погодные условия в стране в ближайшие сутки будет определять область повышенного атмосферного давления.
"В среду местами по республике ожидается туман", – говорится в сообщении Белгидромета.

Фото Владимира Степана, Фейсбук

Там также отмечается, что в связи с этим выпущено погодное предупреждение – желтый (второй) уровень опасности.

По информации центра, ночью 17 ноября температура воздуха составит от –4 до +1°С, а при прояснениях – от –5 до –8°С. Днем ожидается от –1 до +4°С, теплее всего будет на юго-западе Беларуси – до +6°С.
В следующие двое суток – 18 и 19 ноября – в республику начнут поступать атмосферные фронты из Западной Европы. Прогнозируются небольшие осадки – дождь и мокрый снег, но дневные температуры будут выше ноля – до +7..8°С.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]