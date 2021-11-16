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Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, в ведомстве завели уголовное дело на двух бывших работников РУП «Белтелеком». С августа по ноябрь прошлого года они опубликовали в телеграм-канале личную информацию 150 граждан: журналистов, судей, работников прокуратуры, сотрудников органов внутренних дел, иных госслужащих.

Бывшим сотрудникам РУП «Белтелеком» за передачу личных данных предъявили обвинения по 9 статьям уголовного кодекса.

После того, пишет blizko.by, как обвиняемые опубликовали личные данные потерпевших, в адрес последних начали поступать угрозы применения насилия к ним и их близким, а также повреждения имущества.

Сотрудники передали дело в суд, обвиняемые остаются до суда под стражей.















