+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Генпрокуратура направила в суд дело бывших сотрудников «Белтелекома» за публикацию личных данных 150 граждан

Они разместили информацию в телеграм-канале.

Фото: smotrim.ru

 
Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, в ведомстве завели уголовное дело на двух бывших работников РУП «Белтелеком». С августа по ноябрь прошлого года они опубликовали в телеграм-канале личную информацию 150 граждан: журналистов, судей, работников прокуратуры, сотрудников органов внутренних дел, иных госслужащих.
 
Бывшим сотрудникам РУП «Белтелеком» за передачу личных данных предъявили обвинения по 9 статьям уголовного кодекса. 
 
После того, пишет blizko.by, как обвиняемые опубликовали личные данные потерпевших, в адрес последних начали поступать угрозы применения насилия к ним и их близким, а также повреждения имущества.
 
Сотрудники передали дело в суд, обвиняемые остаются до суда под стражей.
 


 
Источник: Анжелика Романюк
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]