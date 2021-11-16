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Первые леди Центральной Азии: что о них известно

- В Центральной Азии первые леди появляются на публике крайне редко. Чаще всего супруги президентов предстают широкой общественности во время визитов глав государств в другие страны или же на открытиях благотворительных фондов, действующих под их патронажем.

Первые леди Центральной Азии: что о них известно
К примеру, пишет CentralAsia, супруга президента Кыргызстана является основателем фонда в поддержку матерей и детей. Первая леди Узбекистана основала Международный общественный фонд «Замин», одной из задачей которого является улучшение условий жизни детей с нарушением слуха.

О супругах лидеров Таджикистана и Туркменистана почти ничего не известно, поскольку информации о них в открытом доступе практически нет.


Первая леди Казахстана


Надежда Давыдовна Токаева

В Казахстане до 2019 года с момента обретения страной независимости в 1991 году была всего одна первая леди , Сара Назарбаева , жена президента Нурсултана Назарбаева. В день, когда Токаев занял президентский пост, — после отставки правившего почти 30 лет Нурсултана Назарбаева — казахстанские СМИ рассказали, что новую первую леди страны зовут Надеждой Давыдовной. Сообщалось, что она родилась в Нижнем Тагиле.

Спустя неделю после появления первой информации о первой леди Казахстана на сайте Акорды опубликовали официальную биографию Токаева с указанием семейного статуса — «разведен». Как давно расторгнут брак, не сообщалось. У Надежды Давыдовны и Касым-Жомарта Токаева есть сын Тимур, который родился в 1984 году. Открытые источники сообщают о том, что он в течение нескольких лет работает в нефтяной сфере.

Первая леди Кыргызстана Айгуль Асанбаева



О супруге президента Кыргызстана, Айгуль Асанбаевой, известно, что ей 48 лет, родом из Иссык-Кульской области. Её отец много лет работал на золотом руднике Кумтор. После школы поступила в медицинское училище в Караколе. Позднее окончила педагогический факультет Кыргызского государственного университета имени И. Арабаева.

По одним сведениям, у президентской четы пятеро детей, по другим - четверо. В одном из интервью на вопрос о детях Асанбаева отметила, что у них четверо детей, но они взяли на воспитание еще сына младшего брата Садыра Жапарова после того, как он погиб вместе с супругой в автокатастрофе.

Во время отбывания Садыром Жапаровым наказания Асанбаева через СМИ открыто выражала свое мнение и всегда участвовала в акциях против произвола властей.

На парламентских выборах 2020 года баллотировалась в депутаты Жогорку Кенеша в рядах партии «Мекенчил». Однако в предвыборном списке политорганизации она значилась под именем Гульнура — именно так Асанбаеву зовут по паспорту. Супруга Жапарова принимала активное участие в агиткампании и ездила по регионам.

Основала общественный фонд «Умут булагы» (кырг. Үмүт булагы), главной целью которого является поддержка матерей и детей Кыргызстана.

Во время президентства своего мужа она вызвалась помогать волонтёрам в борьбе с пандемией COVID-19 в Кыргызстане.

Первая леди Узбекистана Зироатхон Хошимова



С первой леди Узбекистана широкая общественной впервые познакомилась во время визита Шавката Мирзиеева в Китай в мае 2017 года.


До этого Зироатхон Хошимова, будучи супругой премьер-министра Узбекистана, как и супруг, никогда не была замечена в официальных поездках и не позировала на светских раутах.

Первое упоминание о Зироатхон Хошимовой появилось в официальной биографии тогда еще кандидата в президенты Узбекистана Шавката Мирзиеева, опубликованной в начале ноября 2016 года на сайте Либерально-демократической партии Узбекистана.

Отец Зироатхон, Махмуджон Хошимов, был одним из богатейших людей Ферганской долины и возглавлял отдел снабжения Среднеазиатской железной дороги в Коканде, в который входили «Дорресторан» и подвижные вагоны-рестораны.

Хошимова училась в Ташкентском институте ирригации и мелиорации. По профессии — инженер-экономист. По специальности не работает, домохозяйка.

Зироатхон Хошимова и Шавкат Мирзиёев познакомились в Ташкентском сельскохозяйственном институте, где Мирзиёев был секретарём комитета комсомола, а Хошимова — студенткой. После брака она оставила свою девичью фамилию.

Зироатхон Хошимова является председателем Попечительского совета Международного общественного фонда «Замин». В своём онлайн-выступлении от имени фонда она заявила, что наличие инвалидности «больше не медицинская проблема, а проблема прав человека».

Первая леди Таджикистана Азизмо Асадуллаева



Жена Эмомали Рахмонова скрыта от глаз мировой общественности. Официальной информации о ней нет. В мировых СМИ первая леди республики упоминается как Азизмо Асадуллаева. Она редкий гость на приемах, почти никогда не сопровождает мужа в поездках. Известно лишь, что Азизмо является матерью девятерых детей: семи дочерей и двух сыновей.

Азизамо Рахмонова появилась на публике всего несколько раз. Один из них – во время визита Эмомали Рахмона в Малайзию в 2014 году.

Как сообщали СМИ, в 2013 году на встрече президента Таджикистана с представителями малого бизнеса кто-то предложил назначить Азизамо Рахмонову главой Ассоциации предпринимателей страны. Глава Таджикистана отверг это предложение. Жена должна заботится о детях и о муже, заявил Эмомали Рахмон.

Первая леди Туркменистана Огульгерек Атаевна Бердымухамедова


Из всей информации, доступной общественности известно лишь, что Огульгерек Бердымухамедова с 2007 года проживает в Лондоне, а также в Ашхабаде, носит традиционное туркменское закрытое одеяние.
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