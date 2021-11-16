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Согласно последним данным, в мае 2021-го медианная зарплата в госуправлении составила 1246 BYN. То есть, 50% работников в этой сфере начислили зарплату ниже этой суммы. А это еще до выплаты налогов и различных взносов, в том числе в ФСЗН, сообщают banki24.by.





В образовании медианная зарплата составила 776 рублей, в здравоохранении – 963. Примечательно, что в ноябре 2020 года медианная зарплата в образовании была 718 рублей, а в здравоохранении – 977. То есть зарплаты педагогов выросли, а работников здравоохранения в период эпидемии коронавируса – упали. В обоих случаях это не дотягивает до медианной зарплаты по стране, которая была равна 1018 рублей (в ноябре была 944).





Дело в том, что к здравоохранению относятся не только врачи и медсестры, но и другие работники сферы, в том числе санитарки, водители скорых и другие.





С 1 августа некоторые медики за работу с COVID-19 будут получать меньше. В Минздраве изменили подход к надбавкам.

Что в регионах?





В Минске медианная зарплата в госуправлении достигла 1526 рублей, в образовании – 897, в здравоохранении – 1205. В целом медианная зарплата по городу равна 1270 рублей.





В Брестской области медианная зарплата в госуправлении составила 1225 рублей, в образовании – 750, в здравоохранении – 869. Медианная зарплата по Брестчине достигла 946 рублей.





В Витебской области медианная зарплата в госуправлении составила 1186 рублей, в образовании – 731, в здравоохранении – 927. Медианная зарплата по Витебщине была равна 910 рублей.





В Гомельской области медианная зарплата в госуправлении составила 1194 рублей, в образовании – 707, в здравоохранении – 905. Медианная зарплата по Гомельщине была 946 рублей.





В Гродненской области медианная зарплата в госуправлении составила 1210 рублей, в образовании – 756, в здравоохранении – 852. Медианная зарплата по Гродненщине достигла 939 рублей.





В Минской области медианная зарплата в госуправлении составила 1143 рублей, в образовании – 758, в здравоохранении – 981. Медианная зарплата по Минщине была равна 1053 рублей.





В Могилевской области медианная зарплата в госуправлении составила 1190 рублей, в образовании – 737, в здравоохранении – 946. Медианная зарплата по Могилевщине была 920 рублей.





А что с надбавками медикам?

«Где-то 562 млн мы потратили» — Петришенко пообещал, что медикам продолжат выплачивать «ковидные надбавки». Но не так, как раньше.





Как сообщал Телеграф, Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко заявил, что «ковидные» надбавки медицинским работникам сохранятся. При этом произвели «определенную корректировку», ведь должен соблюдаться «принцип справедливости».





«Эти выплаты сохраняются. [Произвели] определенную корректировку с учетом правоприменительной практики, с учетом того, что мы осуществили определенные защитные функции. Имеются в виду средства индивидуальной защиты, в полной мере обеспечен персонал врачебный и средний медперсонал. Вопросы, опять же, вакцинации – это тоже защищенность медперсонала», — сказал он.





Он добавил, что «в связи с этим должен соблюдаться принцип рационального расходования бюджетных средств и самое главное — принцип справедливости. Тот, кто работает в «красной зоне» с ковидпациентами, – у них эти надбавки сохраняются с учетом отработанного времени. Соответственно, и другим – в зависимости от количества отработанного времени.