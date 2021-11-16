Беженцы внутри транспортно-логистического центра / БЕЛТА









В центре организована специальная площадка, на которой могут разместиться абсолютно все мигранты с границы. В настоящее время они просушивают одежду, разбирают теплые вещи, одеяла и тюфяки и готовятся ко сну. В центре заготовлено более двух тысяч спальных комплектов, пишет Еврорадио со ссылкой на БЕЛТА.





Еду для мигрантов будут готовить военные на полевых кухнях, для них также доставят партию консервов из Брестской области.





Возле логистического центра обустроена палатка для обогрева, установлены биотуалеты.