Но вычислить нарушителя можно и по камерам видеонаблюдения, как в истории читательницы abw.by.





"Глаз" на столбе





Ирина рассказала, что недавно ей позвонили из ГАИ и сообщили, что принадлежащий ей автомобиль замечен в нарушении ПДД на одном из перекрестков Гомеля. Необычно, что видео эпизода поступило с камеры видеонаблюдения.





"По телефону инспектор задавал наводящие вопросы, чтобы выяснить, кто был за рулем авто в момент нарушения, – говорит Ирина. – Я ответила, что не помню, так как на моей машине за рулем ездят многие: и мама, и муж, и сестра может ехать. Инспектор настоятельно просил меня срочно приехать, чтобы составить и подписать протокол. Сказала, что не помню, кто был за рулем, мол, высылайте постановление по почте, зачем конкретно к себе вызывать?"





Однако в ответ Ирина услышала: "Если вы не можете приехать, мы сами к вам домой приедем", что ее сильно удивило. Собеседница поражена: с каких пор ГАИ из-за одной базовой штрафа ездит по домам?





"Естественно, что я захотела посмотреть видео, дабы убедиться, что это не видеомонтаж. Предоставьте, говорю, мне, пожалуйста, подтверждающий документ на конкретную камеру, с конкретным номером, с поверкой, что она принадлежит ГАИ, что действительно она исправна и что на основании видео они имеют право выносить штраф! – потребовала Ирина. – Нарушение, как выяснилось, действительно было – перестроение на перекрестке, пункт 60 ПДД. Вопрос: могут ли вообще на основании камер наружного видеонаблюдения, которые не принадлежат ГАИ, выносить штрафы за нарушение ПДД?"





Слежка или доказательство?





Нарушение ПДД может быть зафиксировано различными способами. Например, просматривает инспектор ГАИ видео с уличных камер (не важно, с какой целью) и видит, что водитель совершает нарушение. Он этот факт фиксирует и начинает проверку: устанавливает владельца авто, его данные, номер телефона – закон это в полной мере позволяет.





В соответствии со ст.4.8 КоАП, если нарушение "поймала" камера фотофиксации, то ответственности подлежит собственник автомобиля, если иной человек не установлен. В таком случае инспектор доказывать чью-либо виновность не должен. Однако ситуация у Ирины другая – ее автомобиль попал в поле зрения камеры видеонаблюдения. Поэтому сотруднику ГАИ приходится доказывать, что нарушение действительно было совершенно именно этим водителем.





Справка Автобизнеса





Процесс доказывания состоит в собирании, проверке и оценке доказательств в целях установления обстоятельств, имеющих значение для разрешения дела об административном правонарушении (ст.6.1 ПИКоАП). Обязанность доказывать возлагается на лицо, ведущее административный процесс. При этом презумпция невиновности, закрепленная в ст.2.4 ПИКоАП, запрещает возлагать ответственность на лицо, основываясь на предположениях. Согласно ст.6.3 ПИКоАП в качестве доказательств могут применяться любые фактические данные, в том числе и носители информации.

Видеозапись с уличных камер наблюдения является доказательством. Помимо прочего, инспектор может отследить автомобиль до его парковки, допустим, возле торгового центра, а дальше запросить запись камер ТЦ или его парковки и увидеть, кто конкретно находился за рулем автомобиля. Это не слежка, а обычный процесс сбора доказательств.



ГАИ действительно приедет домой?





Начнем с того, что в соответствии со ст.11.6 ПИКоАП вызвать участников административного процесса можно не только повесткой, но и "посредством иной связи", в том числе и мессенджеров. Ничто не мешает инспектору приехать к дому предполагаемого нарушителя и опросить его по существу обстоятельств нарушения. Вламываться в квартиру, конечно, инспектору запрещено, все же речь идет об административном правонарушении, но опросить нарушителя по месту жительства он может. Поэтому и тут резюмируем, что инспектор не "из-за одной базовой ездит по домам", как выразилась Ирина, а за сбором доказательств, которым в том числе является и объяснение лица, в отношении которого ведется административный процесс.





Про "одну базовую" тоже стоит сказать: ею дело может не ограничиться, поскольку нарушение правил маневрирования или проезда перекрестков влечет штраф от 1 до 5 базовых величин (ч.8 ст.18.13 КоАП).





А камеры чьи?





Это на самом деле неважно, если инспектор ГАИ законным способом получил информацию с камеры уличного (и не только) наблюдения. Никакой поверки камеры, предоставления ее номера и прочих атрибутов не нужно в отличие от камер автоматической фотофиксации, где такие данные указываются в постановлении, а поверка камеры обязательна.





P.S. Как нам стало известно, Ирина в итоге признала вину в совершенном правонарушении и получила минимальный штраф 29 рублей (1 базовая).