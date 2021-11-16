Король Испании впервые проехался на городском автобусе по Мадриду
Король Испании Фелипе VI и королева Летиция проехали в общественном автобусе в Мадриде во время мероприятия, посвященного 75-летию городской транспортной компании EMT.
Попутчиков-пассажиров ждал сюрприз, когда пара села в автобус на остановке в центре города.
Для Фелипе путешествие на общественном автобусе было первым в истории, в то время как для его жены Летиции, обучавшейся в университете в Мадриде, этот опыт был менее необычным.
Король сказал, что он был "приятно удивлен" услугой – поездкой на 100% электрическом автобусе.
Наряду с членами королевской семьи в поездке находились мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда и министр транспорта Ракель Санчес.
Последний раз Фелипе видели в общественном транспорте в 2018 году, когда он ехал в метро в честь его 100-летия.
19:59 16/11/2021
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