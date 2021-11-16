С того момента, как ты принял решение отправиться в путь, прошло всего три месяца. Звучит немного фантастично, пишет Onliner.by. Но все это — совершенно реальная история. Добавим к ней еще один важный штрих: герой этой истории, лидчанин Саша Авдевич, может передвигаться только на коляске (если вы вдруг не видели историю этого замечательного парня, обязательно ознакомьтесь с ней, перейдя по этой ссылке ).





Сейчас Саша колесит по дорогам острова Тенерифе. Как судьба забросила его туда? Что он там делает и что планирует предпринять дальше? Мы начинаем разговор с рядовой истории из его нынешней жизни.





— Вчера на дороге подъехала полиция. Сказали: братан, мы тебя проведем к съезду, по магистрали ехать нельзя. Чтобы забраться на дорогу, которая идет параллельно трассе, пришлось ехать в гору с уклоном градусов 30—35 пять с половиной километров. Я еле докатил, начал искать населенные пункты, чтобы остановиться, проехал еще километров 20. Дотянул буквально на морально-волевых. В итоге поставил палатку на тротуарной плитке и лег спать как есть.





А сегодня хорошо: заехал в город Лос-Кристианос, в котором расположен отель еще с восьмидесятых-девяностых годов прошлого века, специализирующийся на отдыхе колясочников. Кайф!





— Когда мы последний раз встречались, ты открывал в Минске инклюзивную кофейню и говорил, что планируешь, если получится, совершить кругосветку. Помню, что на пути к мечте стояло много проблем. Все удалось разрешить? Как все случилось?





— Чтобы все объяснить, надо немного отмотать время еще на пару лет назад. Идея возникла еще в доковидные времена. У меня закончился контракт в Программе развития ООН, и я планировал отправиться в путешествие. Важный момент: хотел ехать один, чтобы показать, что человек на коляске вполне способен на такие подвиги. Мечтал, что буду выживать, вести блог, делать из этого кино.





У меня был свой кастомный велосипед, который приводится в движение руками. Я его доработал, он прошел испытание дорогами: в 2015 году я доехал на нем до Балтийского моря, а в 2017-м — до Португалии. Был уверен, что все получится. А тут пандемия и вскоре локдаун. Решил не ждать и направил отложенные на путешествие деньги на открытие первой инклюзивной кофейни в Минске. Потом была вторая кофейня, третья…









Параллельно у меня случилась беда: второй раз сломал позвоночник. Думал, что все, можно похоронить идею. Но потихоньку пришел в себя и прошедшим летом снова сел на свой ручной велик. Попробовал, понял, что достаточно восстановился. Так вернулась идея о поездке. А еще я понял: если сейчас останусь, уже никогда в путешествие не поеду.





Передал все дела по бизнесу управляющим, продал свою машину за $1200 — это и был мой бюджет на старт. Из бизнеса ничего не вынимал: ребятам нужны деньги, чтобы работать.





Купил билет до Грузии, потому что на тот момент это была единственная страна, куда можно было без проблем долететь из Беларуси, и 25 августа отправился в Тбилиси. Сказать по правде, я даже не думал, что получится доехать из Грузии до Евросоюза: чистой воды авантюра!



Грузия. «Чтобы меня пропустить, перекрыли движение в тоннеле на магистрали»





— Приходилось в Грузии жить в палатке?





— Ночевал в ней уже на второй день. Проснуться утром, собраться и отправиться в дорогу — это для меня уже привычное действие. Намного больше волнует, где Саша Авдевич засыпает. Дело в том, что я, конечно, прогнозирую свой маршрут, но очень часто в него вносятся совершенно неожиданные коррективы. Иногда расставлять палатку приходится в темноте, порой в самых неожиданных местах. Это и простому путешественнику не всегда просто сделать, а с особенностями моего положения вообще может стать проблемой.









В Грузии в принципе, если это не сетевой отель, мест, оборудованных для колясочников, нет. Могу сказать это как человек, который проехал полстраны и искал такие места через каждые 50 километров. Договариваться о ночлеге получается только через простую человеческую коммуникацию. Грузины гостеприимные, радушные и, если могут, всегда помогают. Но, конечно, нередко приходилось засыпать, а потом утром просыпаться и удивляться, где палатку поставил.





— Какой маршрут был у тебя в Грузии?





— Я ехал от Тбилиси до Батуми и потом вдоль берега до турецкой границы — всего около 700 километров. Чтобы их преодолеть, потребовалась примерно неделя. Однажды ехал по обочине крупной трассы, подъехал к старому тоннелю в горе. Подходят люди, говорят: «Дальше нельзя, в тоннеле тебя задавят, здесь в принципе движение разрешено только машинам». Я расстроился: куда деться? Объезжать по серпантину— потратить массу времени. Дорога круто в гору — вообще непонятно, справлюсь ли.





И тут один из грузин смотрит на другого, машет рукой отчаянно и говорит: «Черт с ним, перекрывай!» Ребята перекрыли тоннель на магистральной трассе, чтобы я проехал! Там трафик огромный, пока я проехал, по обе стороны приличная пробка организовалась, длиной до полукилометра.













Тоннель был старый, без нормальной принудительной вентиляции, и уже где-то ближе к его середине я начал чувствовать, что не хватает кислорода. Но все обошлось. Ну а потом я преодолел горы и по побережью добрался до границы с Турцией.





Турция. «Спасали на экскаваторах и самосвалах»





— Насколько комфортным оказалось путешествие по Турции? Какие впечатления она оставила?





— Начнем с того, что это пока был самый длинный отрезок моего пути, пролегающий по территории одной страны. Я проехал от границы с Грузией вдоль побережья Черного моря и прямо до Стамбула. Сколько это километров? Точно сказать не могу, примерно 1400 километров. Я не слежу за точными цифрами. Помимо того, что в среднем в день проезжаю до 100 километров, еще надо разбить лагерь, составить маршрут на следующий день, приготовить поесть, а потом в палатке на телефоне смонтировать свое ежедневное видео.





Конечно, я понимаю, что по уму все это стоило бы фиксировать точнее. Но задач стоит столько, что надо расставлять приоритеты, особенно с учетом того, что я путешествую в одиночку, без команды, которая может прийти на помощь. На такие авантюры до этого решались единицы.





— А были моменты, когда помощь бы не помешала?





— Они возникают постоянно. Но я уже научился обходиться по большей части своими силами, а если случается ЧП, всегда волшебным образом находятся те, кто готов прийти на помощь. Однажды на побережье попал на размытую дорогу, а ее еще и большегрузные самосвалы, которые курсировали туда-сюда, совсем разбили. Грязь страшная, я все больше в ней вязнул. В какой-то момент понял, что двигаться дальше максимально тяжело. Пересесть на коляску тоже нельзя: у нее колеса еще тоньше, я и метра не проеду. Стою, думаю, что дальше делать.





Ко мне подходит регулировщик, который этими самосвалами управлял. Говорит: «Слезай со своего велосипеда и тащи его самостоятельно, иначе никак». Когда я объяснил ему ситуацию и он понял, что это невозможно, то немного обалдел. Долго они не думали, закинули велик подъемником в один из самосвалов, меня в кабину посадили и довезли до города, где уже была нормальная дорога. Молодцы ребята.













А в другой день я одновременно проколол сразу все три колеса на велосипеде. Остановиться пришлось на мосту. Не могу ни назад поехать, ни вперед, потому что страшно: колеса спущены, а уклон вниз дальше очень крутой. Подъезжает турок на экскаваторе, узнает, что произошло, и говорит: «Будем спасать. Я тебя на экскаваторе подниму». Прямо в ковше отвезли велик в ремонтную мастерскую, где мне заклеили колеса.





Как и в любой другой стране, самое классное в Турции — это люди. Турки не спешат, они всегда готовы пообщаться, причем совершенно не парятся по поводу того, где происходит это общение.





Представь: я еду по центральным улицам Стамбула, трафик безумный. И в этом полном трындеце меня обгоняет на мотоцикле местный житель, машет, чтобы я остановился. Стоим, вокруг море машин. Он мне говорит: «У меня есть очень вкусная пастила — угощайся!» Поговорили, поели пастилу. Действительно очень вкусная. Добавили друг друга в друзья в соцсетях. Представьте себе такую картину в Минске, на разделительной кольцевой дороги…





Греция и Италия. «Проснулся в палатке с бездомными собаками»





— Куда двинул после Турции?





— Следующей страной стала Греция. Изначально хотел добраться туда по земле, но мне сказали, что границу пересечь не смогу, пришлось лететь в Афины. Я очень боялся ехать в Евросоюз. За все это время так и не смог сделать себе прививку одобренной в Европе вакциной. Опасался, что это может стать большой проблемой. Так и вышло. Оказалось, что мне надо было сдать ковид-тест и заполнить формы, которые распечатаны только на греческом языке. А там мне даже буквы непонятны. До вылета осталось два часа, денег впритык, их не то что на дорогу домой не хватит — хорошо если на пару дней в гостинице. Каким-то чудом с помощью онлайн-переводчика смог все заполнить. К счастью, дальше все пошло как по маслу. В Афинах меня встретили белорусы, которые уже давно живут в Греции. Я привел в порядок велосипед и поехал вдоль всей страны, до города Патры.





— Чувствовалось, что в Европе локдаун?





— Да. Я был в самых популярных туристических местах и как будто колесил по покинутой людьми земле. Стоят красивейшие особняки, пляжи, кемпинги — и почти везде пусто.









Однажды, сильно уставший, я разбил вечером лагерь. Поставил палатку, сделал «Роллтон» с сосиской и, не успев поесть, провалился в сон. Просыпаюсь — рядом спят две бездомные собаки. Судя по всему, я забыл и палатку закрыть, собаки съели мой ужин и с чувством благодарности улеглись рядом спать, сытые и довольные. «Доброе утро!» Потом они еще долгое время провожали меня, ластились, благодарили.





Греция запомнилась мне самыми инклюзивными пляжами из тех, что я видел. На многих из них есть специальные коляски на рельсах, уходящих в воду. Пересаживаешься на них, заезжаешь в море, плаваешь, садишься обратно и как человек выезжаешь обратно. Вам сложно понять, насколько это важно. Я купался и на необорудованных пляжах, но это всегда неприятная процедура захода и выхода в море. Особенно выхода: ты выползаешь весь в песке, никому такое не понравится. А вот греки — молодцы, они тотально круто сделали. Респект им.





Следующей точкой стала Италия. Плыл туда морем, на пароме из греческих Патр в итальянский Бари. С этим паромом тоже немало проблем возникло. Он не рассчитан на инвалидов, я заехал с компанией байкеров на мотоциклах, а потом они меня на нужную палубу на руках занесли, потому что иначе никак.





Мне многие писали, что в Италию без прививки не попасть. Поэтому я предполагал, что эта страна может меня серьезно задержать. Но в итоге понял, что такое беззаботность итальянцев. У меня даже QR-код о тесте не сканировали, а проверяли глазами: есть — и ладно. Вот честно, было ощущение, что в стране, которая очень сильно пострадала от коронавируса, все забыли о том, что такое безопасность.





— Какое самое яркое воспоминание об Италии?





— Ключи от замка в моем кармане. Расскажу подробнее. Я приехал в Неаполь, мне скинули ссылку на интересный социальный проект — просто место на Google Maps. Приезжаю туда, вижу замок — возрастом примерно как наш в Лиде, но сохранился значительно лучше и выглядит более модерново. Внутри замка — выставочная зона. И в этой зоне все-все сделано, чтобы инвалиды чувствовали себя максимально комфортно: лифт, туалеты, пандусы, поручни и так далее.





Ребята, которые владеют всем этим, говорят мне: «Мы в замке пока не живем: сезон нетуристический, фестивали закончились, — но ты можешь остаться». И дают мне ключи — от входной двери замка. Меня это очень впечатлило.





— Куда ты покатил дальше?





— А дальше — в сторону Рима. Правда, туда я не заезжал, а отправился западнее, прямиком к городу Чивитавеккья. Неподалеку от него есть крутой отель — целая небольшая деревенька, известная тем, что в ней все оборудовано для колясочников. Мне посоветовали там остановиться, что я и сделал. Вскоре я познакомился с девушкой из Скиделя: белорусы — они же везде есть!





Хозяйка отеля разрешила мне пожить у них недельку, и я с радостью воспользовался предложением, потому что надо было заказать и дождаться новую камеру GoPro (старая сломалась). Затем на пароме я переехал из Чивитавеккьи в Барселону. Плыли почти двое суток, меня подкосила морская болезнь, все это время было плоховато.









Испания, Тенерифе. «Решил открыть свою кофейню»





— Мы потихоньку подбираемся к твоей нынешней точке дислокации?





— Да, совсем немного осталось. Когда я приехал в Барселону, офигел от климата и разницы между Грецией, Италией и Испанией. Если в предыдущих двух странах было ощущение, что я качу по обезлюдевшей планете (закрыто было почти все), то в Барсе как будто и не было пандемии. Все заведения открыты, люди сидят на улице тысячами, гуляют, отдыхают.





По испанскому побережью я проехал до Валенсии, дальше планировал податься за Гибралтар, в город Уэльва, откуда паромом хотел отправиться на Тенерифе. Но местные жители сказали мне, что это не самая хорошая идея. Ехать пришлось бы через центр Испании, а там местность однообразная. К тому же чем дальше от моря, тем холоднее бы становилось. Скучные 750 километров. Меня уговорили не тратить время, сесть на самолет и лететь прямо на Тенерифе.





Так я оказался в Санта-Крузе. Спешил я сюда не просто так: здесь меня ждала моя девушка. А еще у меня возникла безумная идея — открыть на Тенерифе инклюзивную кофейню. Мы проехали с севера острова на юг, до города Лос-Кристианос.









Пока общая протяженность моего путешествия — около 5 тыс. километров, на это мне понадобилось чуть больше 90 дней. Для меня Тенерифе должен стать первым пунктом, где надо сделать что-то важное. Это что-то в итоге визуализировалось в идею инклюзивной кофейни. Тем более что есть богатый белорусский опыт.





Конечно, открыть полноценный бизнес иностранному гражданину на Тенерифе — задача сложная, а учитывая, что у меня особо нет денег, — практически невыполнимая. Но знаешь, я справился. Совершенно случайно нашел у одной английской компании интересную технологию — ручные прессы для приготовления крутого кофе. Оборудование штучное, не из дешевых. Я взял и написал ребятам в Англию: мол, так и так, путешествую по миру, а сейчас хочу сделать маленькую передвижную кофейню при своем велосипеде. И им идея очень понравилась — они подарили мне пресс. Все оставшееся оборудование пришлось купить за оставшиеся свои сбережения.





Конечно, я не могу создать полноценную кофейню, скорее это можно назвать аттракционом. Причем кофе я буду угощать бесплатно, надеясь на чаевые.













— Ты в дороге уже три месяца. Если поделить $1200, которые выручил за проданную машину, на 90 дней, получится совсем незначительная сумма….





— Мне помогают донатами. Денег, что я отложил, хватило на Грузию и бо́льшую часть Турции. У меня был план: я веду ежедневный видеоблог, зрители при желании помогают мне донатами. Поэтому я уже давно живу «в моменте»: подкинут денег — смогу двигаться дальше, хорошо питаться или в отеле переночевать, не будет донатов — приходится ужиматься. Скажу честно, я не бедствую, поддержки много. Бывали моменты, когда на счету скапливалось до тысячи долларов. Сейчас вот непростое время, но зато есть перспективы!





Так что вот перед вами промежуточный результат моего путешествия. В дело я вложил все, что у меня было, сейчас живу на пляже, на берегу Атлантического океана. Жду, когда прилетит оборудование, чтобы запустить проект. Что будет дальше? Честно говоря, не знаю. Но своей нынешней жизнью я определенно доволен.







