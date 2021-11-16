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Исцеление: вторая в истории пациентка с ВИЧ избавилась от вируса без лечения

Жительница Аргентины смогла самостоятельно вылечиться от ВИЧ. Ее иммунитет подавил вирус и без лечения вычистил его из организма.

Это второй подобный случай в истории, передает медицинский журнал Annals of Internal Medicine

Пациентка заразилась ВИЧ в 2013 году. С тех пор она не принимала никаких медикаментов, поскольку болезнь протекала бессимптомно. Женщина прибегла к терапии только во время беременности, а после рождения ребенка снова перестала принимать лекарства.

Что еще известно:

Некоторых людей, зараженных ВИЧ, называют «элитными контроллерами» за их способность обходиться без медикаментов долгое время и подавлять вирус самостоятельно. Доля таких пациентов среди ВИЧ-инфицированных составляет около 0,5 процента. 

В 2020 году ученые выяснили, что этот феномен связан с иммунным ответом T-киллеров, которые работают у таких людей особым образом. Тогда исследователи нашли первую пациентку, в организме которой практически не осталось ВИЧ. Теперь ученые собираются сравнить оба случая выздоровления, чтобы изучить механизмы иммунного ответа.

Что важно знать:

Ранее только двоим пациентам с ВИЧ удавалось полностью вылечиться от вируса, благодаря пересадке костного мозга.
Источник: snob.ru
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