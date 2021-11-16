Это второй подобный случай в истории, передает медицинский журнал Annals of Internal Medicine





Пациентка заразилась ВИЧ в 2013 году. С тех пор она не принимала никаких медикаментов, поскольку болезнь протекала бессимптомно. Женщина прибегла к терапии только во время беременности, а после рождения ребенка снова перестала принимать лекарства.





Что еще известно:

Некоторых людей, зараженных ВИЧ, называют «элитными контроллерами» за их способность обходиться без медикаментов долгое время и подавлять вирус самостоятельно. Доля таких пациентов среди ВИЧ-инфицированных составляет около 0,5 процента.





В 2020 году ученые выяснили, что этот феномен связан с иммунным ответом T-киллеров, которые работают у таких людей особым образом. Тогда исследователи нашли первую пациентку, в организме которой практически не осталось ВИЧ. Теперь ученые собираются сравнить оба случая выздоровления, чтобы изучить механизмы иммунного ответа.





Что важно знать:

Ранее только двоим пациентам с ВИЧ удавалось полностью вылечиться от вируса, благодаря пересадке костного мозга.