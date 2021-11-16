В свою очередь, агентство Минск-Новости опубликовало призыв заместителя председателя Мингорисполкома Александра Дороховича к водителям.





— Одновременно выполнить обработку всех транспортных артерий столицы невозможно, поэтому автомобилистам следует проявить осторожность. Прошу автолюбителей отнестись к этому серьезно и оперативно поменять летние шины на своих транспортных средствах на зимние. Несмотря на то что официально это можно сделать до 1 декабря, призываю водителей не затягивать и переобуть машины как можно быстрее, — сказал А. Дорохович.