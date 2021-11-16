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В Минске рост ДТП из-за ухудшения погоды, только на Кальварийской более 10 аварий

Ухудшение погоды привело к росту аварийности на столичных улицах. На одном из путепроводов произошло одновременно три аварии, а на улице Кальварийской – более десятка ДТ


Сразу три аварии произошли во вторник на путепроводе от Партизанского проспекта в направлении улицы Аранской. Пострадали семь автомобилей. Об этом сообщает ГАИ Минска.

В свою очередь, агентство Минск-Новости опубликовало призыв заместителя председателя Мингорисполкома Александра Дороховича к водителям. 

— Одновременно выполнить обработку всех транспортных артерий столицы невозможно, поэтому автомобилистам следует проявить осторожность. Прошу автолюбителей отнестись к этому серьезно и оперативно поменять летние шины на своих транспортных средствах на зимние. Несмотря на то что официально это можно сделать до 1 декабря, призываю водителей не затягивать и переобуть машины как можно быстрее, — сказал А. Дорохович.
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