



С 15 ноября экскурсии из Хургады в археологические локации Луксора возобновили, сообщает cairo24. Однако погода не курортная.





Ряд СМИ сообщает, что спецтехника продолжает работать по откачиванию воды в затопленных участках в регионе.





Редкое явление для Шарм-эль-Шейха. Что произошло с погодой в Египте

В конце минувшей недели в разных регионах страны прошли проливные дожди. Больше всего пострадал город Асуан на юге Египта. 12 ноября регион накрыл шквальный ветер с ливнем и градом, который вызвал панику у местных жителей.





Из-за мощных потоков воды оказались затоплены улицы, а сами жители пострадали также из-за нашествия скорпионов, которых "вымыло" из их нор дождем. Уже 14 ноября власти озвучили число пострадавших: около 500 людей получили несмертельные укусы, а три человека погибли. Местных жителей предупредили также о змеях и необходимости защитной обуви.





Ливни на выходных затронули и провинцию Красное море, где расположены популярные курорты Хургада и Марса-Алам. В некоторых курортных районах оказались затоплены первые этажи отелей и улицы, пострадала канализация, были отключения интернета. Впрочем, сами туристы не пострадали, поскольку гроза с молниями прошла стороной, а на самих курортах выпало "три капли" дождя.





Не обошел ливень стороной и курортный город Шарм-эль-Шейх. Туристы поделились видео и фото отелей и пляжей после дождя 13 ноября. К слову, осадки на курортах Египта считаются оче ь редким явлением и случаются всего несколько раз в году. В соцсетях туристы пишут, что это был первый дождь в Шарме за 281 день.





Прогноз оптимистичный





Министерство ирригации и водных ресурсов Египта объявило в понедельник, что страна хорошо подготовлена ​​к разрушительным опасностям проливных дождей в провинциях, сообщает Egypt Independent.





Представитель министерства Мохамед Ганем сказал, что ведомства министерства периодически проверяют все водоотводные конструкции, чтобы убедиться, что они работают без помех.





По его словам, за последние годы было создано более 1500 объектов во всех районах, подверженных риску наводнений: в провинциях Красное море (Хургада, Марса-Алам), Верхний Египет, Северный и Южный Синай (Шарм-эль-Шейх) и Матрух.





Эти плотины показали свою эффективность и смогли защитить Асуан от разрушительного наводнения и жертв.





"В Асуане за короткое время выпало большое количество дождя, который собрался в разрушительный поток, несущегося с гор со скоростью 100 километров. Плотины собирают этот поток в искусственных озерах, чтобы они не стекали в города и не затапливали населенные пункты", — объяснил чиновник.





Он заверил, что сейчас нет прогнозов погоды относительно других наводнений в конкретной провинции и что наводнения в Асуане были спрогнозированы незадолго до их начала с помощью математических моделей и спутников.





При этом Ганем подчеркнул, что природное явление в Асуане может происходить каждый год и может сопровождаться внезапными наводнениями.





К слову, погода на курортах стабилизируется. Согласно данным на сайте accuweather, в течение ближайшей недели в Хургаде будет переменная облачность и солнечно, температура воздуха ожидается 27-30 градусов, в Шарм-эль-Шейхе следующие 10 дней также будет много солнца без осадков, а воздух прогреется до 25-28 градусов. Вероятность дождя в ближайшие дни – до 0-3%. Температура воды у берегов Красного моря в эти дни – 26 градусов.