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Возвращаться не хотят: лишь две сотни иракцев попросились домой

Около 200 иракцев, прибывших в Беларусь для пересечения границы с ЕС, обратились в посольство Ирака в РФ и выразили желание вернуться на родину

"Сейчас это около 200 человек, которые к нам обратились. Эвакуационный рейс будет организован в четверг", - заявил представитель иракского посольства, отметив, что эта цифра может увеличиться.

По его словам, среди тех, кто вернется на родину, есть женщины, дети, семейные пары.

Иракский дипломат подчеркнул, что те, кто уже обратились в посольство страны, находятся в Минске в ожидании намеченного вылета. Проблем с тем, чтобы доставить их в Минск от границы не было, сказал он.
Источник: Интерфакс
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