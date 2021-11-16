"Сейчас это около 200 человек, которые к нам обратились. Эвакуационный рейс будет организован в четверг", - заявил представитель иракского посольства, отметив, что эта цифра может увеличиться.





По его словам, среди тех, кто вернется на родину, есть женщины, дети, семейные пары.





Иракский дипломат подчеркнул, что те, кто уже обратились в посольство страны, находятся в Минске в ожидании намеченного вылета. Проблем с тем, чтобы доставить их в Минск от границы не было, сказал он.











