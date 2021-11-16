Польский полицейский серьезно ранен во время штурма границы нелегалами
Сотрудник полиции получил ранение во время столкновения с мигрантами на границе с Беларусью, сообщает полиция Польши.
«К сожалению, в результате нападения вдохновленных беларусской стороной людей серьезно пострадал один из полицейских, ему сейчас оказывают помощь, машина скорой помощи везет его в больницу. Вероятно, произошел перелом костей черепа после удара неким предметом«, — сказано в сообщении.
Напомним, сегодня, 16 ноября, ситуация на беларусско-польской границе обострилась: мигранты пробуют атаковать границу при помощи камней и бревен, в ответ польские пограничники применили слезоточивый газ и водометы.
Источник: reform.by
14:50 16/11/2021
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