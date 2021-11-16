«К сожалению, в результате нападения вдохновленных беларусской стороной людей серьезно пострадал один из полицейских, ему сейчас оказывают помощь, машина скорой помощи везет его в больницу. Вероятно, произошел перелом костей черепа после удара неким предметом«, — сказано в сообщении.



