



Это первая встреча адвоката с Можейко за месяц. Ранее в СИЗО был объявлен карантин, и к обвиняемым не пускали даже адвокатов.





"Он здоров, бодр. Это были не следственные действия, а посещение адвокатов", — рассказала журналистам защитница Можейко.





Другой информации она не сообщила, сославшись на подписку о неразглашении.





Геннадия Можейко задержали за статью на сайте "КП", в которой он поговорил с бывшей одноклассницей Андрея Зельцера и процитировал добрые слова о нем. Зельцер был застрелен при штурме его квартиры. По официальной версии, это произошло после того, как он сам застрелил сотрудника КГБ.





Хотя редакция убрала текст беседы через несколько минут, сайт "КП в Беларуси" был заблокирован. Самого Можейко задержали в Москве, откуда он хотел вылететь в Варшаву.