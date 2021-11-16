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Адвокат журналиста Геннадия Можейко: "Он здоров, бодр"

Адвокаты журналиста "Комсомольской правды" Геннадия Можейко посетили его в СИЗО Жодино, сообщает "Спутник".


Это первая встреча адвоката с Можейко за месяц. Ранее в СИЗО был объявлен карантин, и к обвиняемым не пускали даже адвокатов. 

"Он здоров, бодр. Это были не следственные действия, а посещение адвокатов", — рассказала журналистам защитница Можейко.

Другой информации она не сообщила, сославшись на подписку о неразглашении. 

Геннадия Можейко задержали за статью на сайте "КП", в которой он поговорил с бывшей одноклассницей Андрея Зельцера и процитировал добрые слова о нем. Зельцер был застрелен при штурме его квартиры. По официальной версии, это произошло после того, как он сам застрелил сотрудника КГБ. 

Хотя редакция убрала текст беседы через несколько минут, сайт "КП в Беларуси" был заблокирован. Самого Можейко задержали в Москве, откуда он хотел вылететь в Варшаву.
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