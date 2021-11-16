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"Тяжесть больных жуткая". Четвертую волну ковида назвали самой экстремальной

Четвертая волна коронавируса оказалась самой серьезной в сравнении с предыдущими тремя.


В этот раз выросло число зараженных, увеличилось количество госпитализированных, а течение болезни у пациентов оказалось гораздо тяжелее. Об этом рассказал главный врач Воскресенской больницы Москвы (РФ) Юрий Райхман в эфире «360».

Он отметил, что между третьей и четвертой волной ковида практически не было перерыва. Были незначительные «светлые пятна» в августе, когда количество заражений начало падать. Однако из небольшого снижения произошел плавный переход в четвертую волну.

«Четвертая, я бы сказал, самая экстремальная волна. И по количеству зараженных , и по количеству госпитализаций. И самое страшное, что такой тяжести пациентов, как в эту волну, в предыдущие три волны не было», — подчеркнул он.

Райхман отметил, что сегодня в инфекционном отделении на девяти аппаратах ИВЛ находятся 14 пациентов. Чтобы обеспечить их кислородом, пришлось перевезти аппараты из других реанимаций в инфекционную реанимацию.

«В день мы заказываем порядка 190 баллонов с кислородом. В мирное, доковидное время у нас уходило 20 баллонов в неделю, а тут 190 в день. Тяжесть больных жуткая, просто жуткая. Имеются все препараты, новые методические рекомендации. Вылезают из кожи медработники, уже падают от усталости», — заключил врач.
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