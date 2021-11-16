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Будьте осторожны! В Минске с раннего утра массовые аварии из-за гололедицы

В Минске с самого раннего утра происходят массовые аварии из-за гололедицы

В Минске с самого раннего утра происходят массовые аварии из-за гололедицы, сообщает ГАИ.

Так, на пересечении МКАД с улицей Притыцкого произошло ДТП, в результате чего автомобиль опрокинулся. Улицы Притыцкого на выезд из Минска помечена на картах Яндекс.Пробки темно-красным цветом: движение сильно затруднено.


Массовое ДТП произошло на улице Аранской у дома №18, затруднено движение по Партизанскому проспекту со стороны улицы Ванеева.

Вблизи пересечения улиц Кальварийской и Домашевской тоже произошло ДТП. В связи с этим затруднено движение на участке улицы Кальварийской со стороны улицы Бельского в направлении улицы Клары Цеткин.

Также затруднено движение на проспектах Жукова и Машерова, улицах Аэродромная, Шаранговича, Неманская, Кунцевщина, Казимировская, Логойский тракт.

В связи с погодными условиями столичная Госавтоинспекция просит всех участников дорожного движения быть внимательными и осторожными.
Источник: the-village.me
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