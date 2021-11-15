



Согласно данным Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, в столице открыты 852 вакансии для медсестер. Это лидирующая позиция в топе востребованных профессий.





Для врачей насчитывается 750 свободных мест, для фельдшеров – 111.





Востребованы в столице, по информации Мингорисполкома, также инженеры (776 вакансий), повара (674 позиций) и продавцы (570).





На 1 ноября 2021 года нанимателями в столичную службу занятости населения заявлено 24,3 тыс. вакансий, из них 15,7 тыс. вакансий – для рабочих (64,4%).





Отметим, что в Общереспубликанском банке вакансий также больше всего предложений открыто для медиков.





Например, сейчас там насчитывается 785 свободных мест для врачей. Предлагаются зарплаты от 150 до 2 тыс. рублей.