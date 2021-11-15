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Прямо сейчас и только в Минске не хватает 750 врачей!

Медицинские работники (медицинская сестра, врач, помощник врача, провизор, рентгенолаборант, фельдшер) являются наиболее востребованными профессиями в Минске.


Согласно данным Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, в столице открыты 852 вакансии для медсестер. Это лидирующая позиция в топе востребованных профессий.

Для врачей насчитывается 750 свободных мест, для фельдшеров – 111.

Востребованы в столице, по информации Мингорисполкома, также инженеры (776 вакансий), повара (674 позиций) и продавцы (570).

На 1 ноября 2021 года нанимателями в столичную службу занятости населения заявлено 24,3 тыс. вакансий, из них 15,7 тыс. вакансий – для рабочих (64,4%).

Отметим, что в Общереспубликанском банке вакансий также больше всего предложений открыто для медиков. 

Например, сейчас там насчитывается 785 свободных мест для врачей. Предлагаются зарплаты от 150 до 2 тыс. рублей.
Источник: thinktanks.by
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