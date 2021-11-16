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Мигранты начали штурмовать беларуско-польскую границу

Мигранты покидают палаточный лагерь в беларуском пункте пропуска "Брузги" на границе с Польшей, следует из данных на сайте Гостаможкомитета.

Судя по фото, иностранцы покидают площадку в пункте пропуска, где они находились 15 ноября и ночевали. Госагентство БелТА сообщает, что лагерь пришел в движение и люди кричат "Go Poland!", многие спешно пакуют вещи.

Прямую трансляцию с места событий ведет российский телеканал RT. Сейчас мигранты начали очередной штурм польских заграждений. Они кидают камни и секции забора в силовиков на рубеже, кричат оскорбления полякам. Польские силовики подогнали водомет и применили водомет со своей стороны границы. По данным журналистов, в водомете слезоточивый газ.


С беларуской стороны вблизи мигрантов взрывались петарды.

По данным Минобороны Польши, еще ночью на границе произошел инцидент. "Вчера ночью 4 белорусских офицера пытались повредить забор и заставить 11 мигрантов въехать в Польшу. Солдатам удалось пресечь эту попытку", - сообщали в ведомстве.

Напомним, миграционный кризис на белорусско-польской границе обострился 8 ноября. Тогда большая толпа мигрантов, в основном курдов, пришла в район погранперехода "Брузги", они пытались прорваться в Польшу через заграждения, а после разбили лагерь. 

Через неделю, 15 ноября, мигранты снялись с места и отправились в "Брузги", где также пытались попасть в Польшу. Теперь лагерь мигрантов находится на территории белорусского пункта пропуска. С польской стороны, на погранпереходе "Кузница", дежурят силовики.

По оценкам белорусских пограничников, в данном районе находятся около 2,1 тыс. мигрантов. Польская сторона считает, что их там примерно 3,5 тыс.

Вечером 15 ноября состоялся разговор между Александром Лукашенко и исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель по ситуации с нелегальными мигрантами на белорусско-польской границе. 

Беседа длилась около 50 минут. Лукашенко и Меркель договорились о дальнейших контактах с целью разрешения ситуации.

С начала 2021 года пересечь польско-белорусскую границу пытались более 30 тыс. мигрантов. 

Польша ввела чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Беларусью, систематически увеличивает число размещенных там военнослужащих и строит на границе заграждение из колючей проволоки, которое в будущем планируется трансформировать в более надежную ограду высотой около 5 метров, оснащенную датчиками и другим необходимым оборудованием.

Власти Польши возлагают ответственность за происходящее на границе на белорусские власти, которые, по заявлениям Варшавы, доставляют мигрантов в свою страну, а затем переправляет их через границу с Польшей, Литвой и Латвией, чтобы спровоцировать миграционный кризис в Европе. 

Погранслужба Польши заявляет о регулярных провокациях на границе и попытках прорыва через нее больших групп людей.
Источник: smartpress.by
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