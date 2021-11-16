Как сообщалось ранее, 4 сентября 2021 года в результате возникшего конфликта житель Речицкого района после нападения на девушку, ее мать и брата покончил жизнь самоубийством.





Для расследования резонансного уголовного дела была создана следственная группа. Следователи допросили соседей погибших, родственников и знакомых участников конфликта, сопоставили показания, изучили заключения многочисленных экспертиз, проведенных сотрудниками ГКСЭ, на основе собранных фактических данных воссоздали хронологию происшествия.





По данным следствия, 21-летняя жительница Мозырского района состояла в близких отношениях с 26-летним парнем из города Василевичи. Накануне трагедии молодой человек приехал к девушке домой погостить на пару дней. В субботу днем между ними вспыхнула ссора. Конфликт перерос в острую стадию в помещении кухни, в которой находилась мать девушки. В приступе гнева парень нанес женщине не менее семи ударов ножом в область грудной клетки.





На возникший шум в комнату прибежал 11-летний сын потерпевшей. Увидев в руках гостя нож, мальчик попытался остановить преступника и стал бить его по спине. После этого злоумышленник нанес ребенку не менее двух ударов ножом, причинив колото-резаные раны передней поверхности грудной клетки.





В продолжение своих преступных действий фигурант набросился на девушку. Находясь на лестничной площадке, молодой человек нанес ей не менее четырех ударов ножом. После этого он сбросил потерпевшую ерез окно площадки на девятом этаже, а затем выпрыгнул сам.





В итоге мать девушки от полученных телесных повреждений скончалась на месте. Ее дочь умерла в автомобиле скорой медицинской помощи. Молодой человек скончался до приезда медработников. Мальчик был доставлен в больницу и после лечения выписан.





Согласно заключению посмертной судебной медицинской психолого-психиатрической экспертизы житель Речицкого района не страдал при жизни никаким психическим расстройством. В момент наступления смерти мужчина не находился в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения. Согласно показаниям свидетелей молодой человек обладал спокойным характером, ранее в конфликтных ситуациях со своей девушкой замечен не был. К уголовной ответственности не привлекался.





“Следствие пришло к выводу, что собранные доказательства неопровержимо свидетельствуют о виновности жителя Василевич в совершении убийства двух лиц с особой жестокостью и покушении на убийство малолетнего с особой жестокостью в связи с выполнением общественного долга. В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством в связи со смертью фигуранта производство предварительного расследования по уголовному делу прекращено”, – сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.