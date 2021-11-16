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В Гродно задержали бывшего преподавателя Купаловского университета

Утром в Гродно задержали Валентина Оскирко — бывшего преподавателя универститета имени Янки Купалы, который в августе 2020 года подписал несколько писем и петиций с осуждением насилия со стороны беларуских силовиков

По информации лишенного регистрации правозащитного центра «Вясна» Оскирко «забрали с занятий» в частной школе, где он работает преподавателем.

В середине августа 2020 года Оскирко подписал онлайн-петицию с требованием справедливых выборов и осуждением насилия, созданную студентами ГрГУ. 

Позже университет не продлил с ним контракт, и Оскирко уволили 2 декабря.
Источник: mediazona.by
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