В Гродно задержали бывшего преподавателя Купаловского университета
Утром в Гродно задержали Валентина Оскирко — бывшего преподавателя универститета имени Янки Купалы, который в августе 2020 года подписал несколько писем и петиций с осуждением насилия со стороны беларуских силовиков
По информации лишенного регистрации правозащитного центра «Вясна» Оскирко «забрали с занятий» в частной школе, где он работает преподавателем.
В середине августа 2020 года Оскирко подписал онлайн-петицию с требованием справедливых выборов и осуждением насилия, созданную студентами ГрГУ.
Позже университет не продлил с ним контракт, и Оскирко уволили 2 декабря.
Источник: mediazona.by
11:59 16/11/2021
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