По информации лишенного регистрации правозащитного центра «Вясна» Оскирко «забрали с занятий» в частной школе, где он работает преподавателем.





В середине августа 2020 года Оскирко подписал онлайн-петицию с требованием справедливых выборов и осуждением насилия, созданную студентами ГрГУ.





Позже университет не продлил с ним контракт, и Оскирко уволили 2 декабря.