



В первую волну дети болели легко, наблюдались лишь респираторные симптомы. Во вторую волну — к ним добавилась кишечная инфекция. При этом заболевших детей было немного.





Лариса Васильченко. Ее слова приводит Однако, "этой осенью впервые с начала пандемии к нам стали поступать новорожденные, которые нуждаются в ИВЛ, а также дети с мультисистемным воспалительным синдромом", говорит заместитель главврача по медицинской части клиники. Ее слова приводит sb.by.





Медика радует лишь одно: "за все время мы не потеряли ни одного маленького пациента, думаю, у детей есть какой-то особый резерв". С начала года врачи областной детской клиники пролечили уже 860 маленьких пациентов с COVID-19.





В реанимационном отделении клиники заняты все койки. По словам завотделением анестезиологии и реанимации Александра Клочко, "детки переносят инфекцию очень тяжело, у некоторых поражение легких доходит до 75 процентов".





Между тем Минздрав продолжает рапортовать, что "ковид отступает" и рассказывает, какие клиники возвращаются к плановой работе.





Вернуться к оказанию плановой помощи от медицинских чиновников потребовал Александр Лукашенко.