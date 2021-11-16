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"Этой осенью впервые с начала пандемии к нам стали поступать новорожденные"

Две последние волны COVID-19 медики Гродненской областной детской больницы называют самыми тяжелыми.


В первую волну дети болели легко, наблюдались лишь респираторные симптомы. Во вторую волну — к ним добавилась кишечная инфекция. При этом заболевших детей было немного.

Однако, "этой осенью впервые с начала пандемии к нам стали поступать новорожденные, которые нуждаются в ИВЛ, а также дети с мультисистемным воспалительным синдромом", говорит заместитель главврача по медицинской части клиники Лариса Васильченко. Ее слова приводит sb.by.

Медика радует лишь одно: "за все время мы не потеряли ни одного маленького пациента, думаю, у детей есть какой-то особый резерв".  С начала года врачи областной детской клиники пролечили уже 860 маленьких пациентов с  COVID-19.

В реанимационном отделении клиники заняты все койки. По словам завотделением анестезиологии и реанимации Александра Клочко, "детки переносят инфекцию очень тяжело, у некоторых поражение легких доходит до 75 процентов".

Между тем Минздрав продолжает рапортовать, что "ковид отступает" и рассказывает, какие клиники возвращаются к плановой работе. 

Вернуться к оказанию плановой помощи от медицинских чиновников потребовал Александр Лукашенко.   
Источник: euroradio.fm
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