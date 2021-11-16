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На большой срок осудили мужчину, который поджег мать в Столбцовском районе

В судебном заседании мужчина вину не признал.



Вечером 24 мая 22-летний пьяный мужчина поссорился со своей 55-летней матерью. После того как женщина упала на пол от полученного удара в область головы, обвиняемый облил одежду матери бензином и поджег ее, сообщает Генеральная прокуратура Республики Беларусь.

В результате потерпевшей причинены телесные повреждения в виде ожогов 60% процентов площади тела и верхних дыхательных путей, от которых она скончалась на месте преступления.

На основании п.5 и п.6 ч.2 ст.139 Уголовного кодекса Республики Беларусь мужчину признали виновным и осудили на 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.
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